Ateşle buzun buluşması gibi biraz o; hem bir çocuğun masum güzelliğini taşıyor üzerinde hem de seksi bir kadını. Hem sevimli, hem soğuk ve mesafeli. Son dönemin adından söz ettiren genç oyuncularından Afra Saraçoğlu ile, tam da yılbaşına yakışır, aydınlatıcı ve kırmızı rujların raks ettiği bir çekimden enstantaneleri izlemeye davetlisiniz.

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Rabia Yaman

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Alp Kavasoğlu

Styling Asistanı: Ezgi Ulusal



Özcan Deniz’in yazıp yönettiği İkinci Şans filmiyle tanıdık onu. Ardından Kötü Çocuk ve Fazilet Hanım ve Kızları’yla adından söz ettirdi. Şimdi hem yeni dizisi Kardeş Çocukları, hem de bu ay gösterime giren Aşk Bu mu? filmleriyle yeniden radarımızda. Daha 21 yaşında olmasına rağmen genç neslin en üretken isimlerinden biri olarak setten sette koşup arı gibi çalışıyor. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen görmüş geçirmiş insanların sakinliği çökmüş üzerine biraz, sessiz sessiz ilerletiyor sohbetleri, adımları temkinli. Kendisi dışarıya fazla yansıtmasa da aslında çok duygusal bir insan olduğunu söylüyor. Fiziksel özellikleriyle de oldukça dikkat çeken oyuncu aslında yüzüne baktığınızda masum mu yoksa seksi mi göründüğünü tam kestiremediğiniz güzellerden, belli ki her ikisini barındırıyor olması onu daha özel kılıyor. Biz de bu güzel ve özel kadınla güzellik, bakım sırları ve oyunculuk üzerine konuştuk.







Annenizden aldığınız ilk güzellik tavsiyesi nedir?

Annem her zaman duruluğa önem verir. Doğal ve sade olmak bir insanı her zaman güzel gösterir.



Kendinizi en güzel hissettiğiniz anları tarif eder misiniz?

Kendimi en güzel hissettiğim anlar, kendime en çok güvendiğim anlar. Bu güven için de tabii ki küçük, büyük birçok etken devreye giriyor. Yaptığım işe olan inancım, çalıştığım ekipler ile olan iletişimim, güne başlarken kendimi zinde hissediyor oluşum... Bir de her kadın gibi ben de günün ilk anından itibaren kendimi güzel hissederek güne başlarsam; saçım, makyajım, kıyafetim bana kendimi iyi hissettiriyorsa mutlu hissediyorum.



Cildinizin güzel ve sağlıklı görünmesi için neler yapıyorsunuz? Nelerden uzak duruyorsunuz?

Cildimi öncelikle çok iyi temizliyorum. Ardından su bazlı bir kremle nemlendiriyorum. Tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak duruyorum ve bol bol su içiyorum.



Günlük cilt bakımında hangi ürünleri kullanıyorsunuz?

Su bazlı bir nemlendirici, dudak koruyucusu, iyice temizlemek için de yüz yıkama jeli ve tonik.







Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Günlük hayatta cildimi yormamak için çok fazla makyaj yapmıyorum. Açık tenli olduğum için renkli nemlendirici, şeftali tonları allık, dudağıma nude renkler ve hafif bir maskara sürüyorum.



Asla vazgeçemeyeceğiniz makyaj malzemesi ne?

Maskara.



Mesleğiniz gereği saçlarınıza sık sık şekillendirme işlemi uygulanıyordur. Buna rağmen oldukça güçlü ve sağlıklı görünüyorlar. Nasıl bir bakım yapıyorsunuz?

Saçlarımın sağlıklı görünmesi benim için çok önemli. Modeli ya da kesimi en iyi şekliyle ancak sağlıklı saçların gösterebileceğini düşünüyorum. Saç bakımıyla ilgili öğrendiğim ve cidden fark yarattığını gördüğüm sırrım şampuandan sonra saç bakım kremi uygulamak. Bu yüzden her yıkamada şampuandan sonra düzenli olarak saç tipime en uygun olan Pantene Onarıcı Koruyucu Saç Bakım Kremi’ni kullanıyorum. Saçlarım işim gereği çok sık ısı kullanılarak şekillendirildiği için haftada bir yeni Pantene Superfood 1 Dakikada Mucize Saç Bakım Kürü’nü kullanıyorum. Rutin bakımımı yoğun bir şekilde destekleyerek saçlarımın en iyi haline dönüşmesine yardımcı oluyor.







Stil ve güzellik söz konusu olduğunda asla yapmayacağınız şeyler var mı yoksa yeniliklere açık biri misiniz?

Bir kıyafetin çok fazla dekolteli olması beni rahatsız eder. Mesela giydiğim kıyafette göğüs dekoltesi varsa bacak ve sırt dekoltesi olmamasına dikkat ederim. Makyajda da öyle. Yaptığım makyajda eğer gözlerimi ön plana çıkardıysam, dudağı daha nude tutmaya özen gösteririm. Bunların dışında yeniliklere her zaman açığım tabii ki.



Müsrifçe para harcadığınız bir kozmetik ürünü var mı?

Sanırım parfüm.



Kimsenin bilmediği bir özelliğinizi söyler misiniz?

Dışarıya fazla yansıtmasam da aslında çok duygusal bir insanım.



Yeni projeleriniz ve devam eden projeleriniz neler? Önümüzdeki dönemde sizi hangi projelerde izleyeceğiz?

Şu an yeni başladığım Kardeş Çocukları adlı bir dizi projesi var. Canlandırdığım Hayat Çetin karakterinin çok etkileyici bir hikayesi var. Bu yüzden çok heyecanlıyım.