En iyi kadın oyuncular arasında adını tereddütsüzce başlara yerleştirebileceğimiz Gökçe Bahadır, her rolün hakkını başarıyla verebileceğini ispatlayalı çok oldu. Sırada; kendine has duruşu, orijinal oyunculuğu ile ayrı bir yerde konumlandırılmayı hak eden Bahadır’ı keşfe çıkmak var.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Rutay Öziş

Saç: Hüseyin Açıkgöz

Makyaj: Ufuk Celep

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Mekan için, Sakarya Tenis Kulübü’ne teşekkür ederiz.



Kamuflaj mı? Değil. Duruşu, bakışı, havası... Soğuk mu? Değil. Daha çok bolca orijinallik içeriyor. Hüzünlü mü? Hiç de bile. Oldukça neşeli ve pozitif. Kısacası; Gökçe Bahadır sıradan bir kadın değil. Görüntüye aldanmamak gerektiğinin pozitif anlamda canlı bir ispatı. Gülünce büyük gülen, üzülünce fazla yüzü düşen bir kadının fiziksel özelliklerinin oyunculukla bu kadar iyi harmanlanması az rastlanır bir şey. Yeteneği ve oyunculuktaki başarısı nedeniyle onun sıradan olmadığını fark ettiniz elbette siz de ama üzerinden süper güçlerini, yani oyunculuk pelerinini atıp da sıradan bir insana dönüştüğünde nasıl bir kadınla karşılaşacağınıza dair bir fikriniz var mı? Şunu söylemek gerekir ki, doğallığıyla, küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenen ‘büyük’lüğüyle, pozitif enerjiyle yapılan her işin kendisine olumlu döneceğine inanan farkındalığıyla, kendisini özgürleştiren vazgeçişleriyle, ödün vermedikleriyle onu farklı bir evrende konumlayabilirsiniz. Bu Gökçe’ye ulaşması ise bir anda olmamış elbette. Zamanın kendisine öğrettiği pek çok şey olduğunu söylerken, kendindeki değişimden epey mutlu görünüyor. Güzellik normlarını, oyunculuk kalıplarını, başarının formatını, mutluluk felsefelerini, kadın-erkek dengesini yaptığımız röportaj vesilesiyle kendisiyle temize çektik biz. Sıra sizde...







Bizim kuşak için Törpü karakteri ile başladı sizin hayatımıza dahil olma hikayeniz. Derken Yaprak Dökümü ile kendine sağlam bir temel edindi isminiz. Sonrası da farklı ve çarpıcı karakterlere bürünmenizle geldi zaten... Biz bir oyuncunun başarısını adım adım izlerken ekranda, siz kameraya baktığınız yerden neler gördünüz bu esnada?

Aslında birileri hatırlattıkça ve geriye doğru baktıkça; ‘Ben de ekranda büyüdüm galiba’ diyebiliyorum. Yaşarken, içindeyken bunu hiç fark etmedim. Çünkü çok doğalında yaşanıyordu! Hayat Bilgisi ise elbette her şeyin başlangıcı. Oradaki tüm gençler, yeni oyuncular olarak hem çok farkında olmadan oyunculuğa adapte olduk -ki bu da işin başarısını getiren bir şey oldu- hem de dizinin çok sevilmesiyle içinde bulunduğumuz durumu ve ne noktada olduğumuzu erken fark etmiş olduk. Her yeni projede insanlar beni izlerken, ben de bir yandan yer aldığım projelerle birlikte büyüyor, bir yandan da her geçen gün daha fazla insana ulaştığımı fark ederek işimde bir üst noktaya gelebilmek için düşünüyor ve oynadığım karakterlerin gözünden dünyayı, hayatı yorumluyordum.



Sizi bugüne taşıyan, şu anki siz olmanıza katkı sağlayan eminim pek çok şey vardır; ne de olsa yaşadıklarımız tecrübelerimizle bugünkü bize ulaşıyoruz. Ama yine de net olarak söyleyebileceğiniz böyle bir mihenk taşı var mı?

Bence beni ben yapan kendi hayallerimin peşinden koşmuş olmak. Ben en çok bunu kendi hayatımda dönüm noktası olarak söyleyebilirim. Körü körüne hayallerimin peşinden koştum gibi algılansın da istemem, sadece kendime hedefler koydum ve bu alanlarda neler yapabilirim, kendimi nasıl yetiştirebilirim diye ilerledim.



Hangi rolle birlikte oyunculuğunuza ve yeteneklerinize dair kendinizi daha özgüvenli hissetmeye başladınız?

Tüm canlandırdığım karakterlerin hayatımda yarattığı etki bambaşka. Ama Kayıp Şehir’de canlandırdığım Aysel karakterinden sonra duyduğum tepkiler çok farklıydı. Oyunculuğum açısından farklı karakterlerde izlenme yelpazesini açmış oldu Aysel seyircinin gözünde. Ben de kendimi bu projeden sonra daha rahat ifade edebileceğimi hissettim.







Canlandırdığınız karakterlerle dolu bir odada olsanız ilk olarak hangisinin yanına gidip sohbet etmek isterdiniz?

Ayıramıyorum; hepsiyle.



Ufak Tefek Cinayetler’in kariyerinizde nasıl bir durak olduğunu düşünüyorsunuz?

Bir kere şu anda yaptığım işi çok seviyorum. Ay Yapım’ın hayatımda yeri büyük. Beni mutlu eden bir yer. Tekrar çalıştığımız için kendimi şanslı hissediyorum. İşine özen gösteren bir insanın işine özen gösteren insanlarla çalışması büyük bir şans. Herkesin aynı kafada olması her zaman mümkün olmayabiliyor. Aynı kafada olan insanlar bir araya gelince ise herkesin sonucundan mutlu olduğu işler ortaya çıkıyor; iyi bir sinerji oluşuyor. Ufak Tefek Cinayetler, bir kadın işi olduğu için de benim için farklı bir noktada. Özellikle canlandırdığım karakter birçok kadın için örnek olabilecek biri. Bu da beni hem mutlu hem sorumlu hissettiriyor.



Bu rolün size kattıkları arasında neler var? Rolünüze dair sizi en çok ne mutlu ediyor?

Oynadığım karakteri gerçekten çok seviyorum. Hayattaki duruşunu, hayata bakışını... Giyimini, kuşamını... Ondan öğrendiğim çok şey var aslına bakarsanız. Normal hayatımda bile. Her zaman çok narin ve zarif bir kadın. Hatta savaşması bile öyle. Evet, savaşma duygusunu çok iyi bilemiyor olmasına rağmen, aynı zamanda bütün kadınlarla da bir savaş halinde olabiliyor; fakat zarifliğinden dolayı intikam almak, öç almak gibi duyguları yok. Kendine göre bir savaşma yöntemi var ve ben onu da seviyorum. Yardımseverliğini, çocuğu olmamasına rağmen doktor olup insanları çocuk sahibi yapmaya çalışıyor olmasını... Zaman zaman kafasının atmasını da seviyorum; çılgınlıklar yapmasını, delirmesini de seviyorum. Ayrıca giyim tarzını da çok seviyorum. Çok doğru bir çıkış noktas�� var dizinin kostüm anlamında; uzun zamandır gittiğim en iyi kostüm provasıydı diyebilirim. Bir karakter analizi yapıyorlar ve karakter analizine göre karakterlerin renkleri belirleniyor. Oya’nın doktor olması, bir iş hayatının olması, bir ev hayatının ve bir de spor hayatının olması, renkli bir tablo çıkarıyor ortaya. Benim en çok o hoşuma gidiyor. Ama evde bile hep şık. Tek başına yaşıyor olmasına rağmen kendine evde yemek yapıyor olması, kaliteli yemek yemeyi tercih etmesi gibi şeyler de hoşuma gidiyor ve bana da örnek oluyor! Onun yaptıklarıyla kendine verdiği değeri, özeni görüyorum. Bence bunlar, örnek alınası davranışlar hep.







İnsan kendini anlatmakta zorlanır ama yine de deneseniz; siz aynaya baktığınızda nasıl bir insan görüyorsunuz?

Haksızlığa ve yalana tahammülüm yok. Onları kabul edemem. Adalet duygum vardır, adil olmaya çalışırım; hatta belki bazen fazlasıyla.



Bir dizi oyuncusu genel anlamda yoğun bir tempo içinde oluyor. Sizi dinlendiren, dışarıdaki hayata adapte eden neler oluyor?

Çalışarak dinleniyorum ben. Hep bir uğraş olsun, yapacak bir şey olsun isterim hayatımda. Durdukça durasım gelir; durmak istemem bu yüzden pek. ‘Bugün çekim yaptık, yoruldum, eve gidip dinleneyim’ demem. Buradan bir yere gidelim, bugünü değerlendirelim, konuşalım isterim. Çalışarak dinlenen ve kendini iyi hisseden, hayata karşı bu şekilde motive olan biriyim. Diğer türlü motivasyonumu kaybetmişim, bir şeyleri kaçırıyormuşum, bir işe yaramıyorum gibi hissedebiliyorum, ‘şu anda bir şey mi eksik?’ gibi hissettiğim oluyor. Bu şekilde daha genç ve dinamik kaldığımı hissediyorum.



Sizin sanki böyle hüzün mü, mesafe mi, tam olarak adlandıramadığımız bir duruşunuz, bakışınız var. Doğrudan hayata bakışla mı alakalı bu durum acaba? Siz, sizi neden böyle algıladığımızı düşünüyorsunuz?

Sanıyorum benim beden dilimden kaynaklanıyor bu algı. Hüzünlendiğimde yüzümde ciddi bir hüzün oluşup güldüğüm zaman da kocaman bir gülümseme oluşuyor. Arası yok. İfadelerim o anlamda çok uç; benim kendimde gözlemlediğim bu. Hüzünlü baktığımda çok hüzünlü gülerek baktığımda çok mutlu... Belki onunla ilgili bir şeydir. ‘Ne kadar soğuk bir kız!’ da ‘Ne kadar güler yüzlü bir kız’ da diyebilirsin benim için.



Ses tonunuz gibi bu özelliğiniz de oyunculuğu destekleyen bir durum aslında...

Evet, bu da tabii benim oyunculukta işime yarıyor.



Çok mutlu ve pozitif görünüyorsunuz. Özel bir nedeni var mı?

Hayır ama şu var; büyüdükçe başka bakıyorsun hayata. Nasıl gençlik zamanlarımızda bir olay olduğunda olayın üzüntüsünü olayın kendinden büyük yaşıyorduk, işte şimdi bunun tam tersi olmaya başladı. Artık öyle de olmalı hayat. En kötü anları bile en güzel anlara çevirmeyi öğreniyorsun; hayat sana bunu fazlasıyla öğretiyor. Şöyle bir ders verdi hayat bana; çok moralim bozuk olduğu bir gün eve geldim. Oturdum, düşündüm; bitti gün. Ne oldu şimdi? Bitti! Artık döndüremezsin günü, elinde bu var! Şunu anlıyorsun zamanla; bu günü şöyle de geçirirsen bitecek böyle de geçirirsen bitecek. Birkaç saat sonra bugünden eser yok. En azından geriye dönüp baktığında güzel hatıralar, güzel anılar kalsın. Artık öyle yaşıyorum işte. Her şey gelip geçici. Bir de iyi enerjiyle yaptığın her şeyin iyi olarak döndüğüne inanıyorum. Ben mucizelere çok inanan bir insanım, karşıma da çok çıkmıştır zaten...