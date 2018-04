Pınar Altuğ Atacan

Pınar Altuğ Atacan, Hafta Sonu dergisinin sorularını yanıtladı; iş ve özel hayatına dair merak edilenleri anlattı.



Yazı: Nuriye Kırma/Hafta Sonu



Aynı anda birçok işle uğraşıyorsunuz. Çocukluktan beri böyle miydi Pınar Altuğ, yoksa hepsi tesadüflerle mi geldi?

Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Her şeyi yapmam, her şeye yetişmem lazım gibi bir durumum var. Yetişemiyorum diyemem aslında. Çünkü dediğim zaman benim için durum hakikaten çok vahim. Başak burcuyum ve her işimi çok iyi programlayarak yapıyorum. Bazen kendi kendime “Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun!” diyorum. Ama yaptığım programdan bir tanesi bile sekse mutsuz oluyorum. Kendime de o anlamda zarar veriyorum. Bu sadece iş hayatı olarak anlaşılmasın. Ben evde otururken de böyleyim. Televizyon seyrederken aynı anda ‘by Pınar Altuğ’ markası için bilgisayarıma gelen sipariş formlarını takip ediyorum. Her anım bir şeylerle uğraşarak geçiyor. Zaten takip etmezsem de olmaz. Sonuçta adımı verdiğim bir şeyi nasıl takip etmem? Ama bunların yanında aynı anda bilgisayarımdan işlerimi kontrol ederken örgü de örüyorum!



El işi yeteneğiniz de var yani?

Tabii ki. Hem de çok küçük yaştan beri. Kışın kocamın giydiği bütün kazakları ben örüyorum. Son beş yıldır sokaktan kazak almıyor.



Çocukken hayalini kurduğunuz meslek şu an yaptıklarınızdan biri miydi?

Çocukken bana “Büyüyünce ne olacaksın?” diye sorduklarında “Ne olacağımı bilmiyorum ama ne olmayacağımı biliyorum. Ben doktor olmayacağım” diyordum. Bütün çocuklar doktor olacağım dediği için sanırım benimki de bir karşı tepkiydi. Bende hayat biraz geldiği gibi gitti. Çok plan yapmadım. Şu andaki hayatımdan da gayet memnunum.



Peki siz bunlardan hangisinin adınızın önünde yazılmasını istersiniz? Hangisi en çok Pınar Altuğ?

Anne olan Pınar. Çünkü en gerçek olan o. Gerçekten, söz konusu Su olduğunda aklım kaçıyor. O zaman daha dizginleyemediğim bir Pınar Altuğ çıkıyor ortaya. Kızım şu anda dört yaşında ve ileride kendi kanatlarıyla uçacak. Çocuklar bir yaşa kadar anneye ihtiyaç duyuyor. Sadece Su bana ihtiyaç duymuyor, benim de ona ihtiyacım var. Bu durum gerçekten sözle anlatılmaz. Çok garip bir şey.