Damla Sönmez, doğru insanın birlikte susabildiğiniz insan olduğunu söylüyor...

Yazı: Gülçin Hatıhan / Seninle

Bornova Bornova’ adlı sinema filmiyle 2009’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Damla Sönmez, ‘Bir Aşk Hikayesi’ adlı dizi filmiyle hayran kitlesini genişletti. Dizide canlandırdığı Ceylan karakterini çok azimli bir genç kız olarak tanımlayan Sönmez, her ne kadar kendini Ceylan kadar azimli bulmasa da 9 yaşında karar verdiği oyunculuğa emin adımlarla devam ediyor. Arkadaşlarına göre, çok inatçı ve tuttuğunu koparan bir kız. Ve şu anda yeni bir film projesi için Ayvalık’a doğru yol alıyor. Ancak Türk-Amerikan ortak yapımı yeni filmi hakkında ser verip sır vermiyor. Sönmez’le aşktan oyuculuğa ve tarz sahibi gardırobuna varan keyifli bir söyleşi yaptık.

Sizi tanıyanlar çok azimli olduğunuzu söylüyor. Sizce de öyle misiniz?

Azimliyim ve insanın istediğinde her amacını gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Ama yaş ilerledikçe insan hayatta azim kadar huzur ve mutluluğun da önemli olduğunu görüyor. Başarılı olma dürtüsü hepimizin içinde var. Ancak bu itici gücün fazlası yıkıcı olabiliyor. Azimde nerede duracağını bilmek önemli.

Yeni bir film projesinde yer alacağınızı öğrendik. Detaylardan biraz bahseder misiniz?

Türk-Amerikan ortak yapımı bir sinema filmi çekiyoruz. Çekimler Türkiye’de Ayvalık’ta, Amerika’daysa New York’ta gerçekleşecek. Başlamak üzereyiz. Sürpriz olması için daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Ama filmde ailesiyle Amerika’ya yerleşmiş, yıllar sonra Türkiye’ye dönerek Ayvalık’ta yeni bir yaşam kurmaya çalışan genç bir kadını canlandıracağım.

Kışın dizi vardı, yazın da yine film için settesiniz. Tatil yok mu?

Seyahat etmeyi çok seviyorum. Ama son zamanlarda yoğun çekimlerden dolayı vakit bulamadım bir yerlere gitmeye. Bu yaz çekim dolayısıyla New York’a gideceğim. Sonrasındaysa bir ay Ayvalık’ta kalacağım. Kendi arabamla gideceğim Ayvalık’a. Böylece çekimden arta kalan zamanlarda bol bol gezip, yüzmeyi düşünüyorum.

Hayallerinizi süsleyen uzak seyahetler var mı?

Fas ve Tunus otantik atmosferiyle beni çok çekiyor. Tayland’ı da çok merak ediyorum. Daha çok otantik Uzakdoğu’ya hayranıyım. Ancak doğuya yolculuk büyük bir karar gibi geliyor bana. Avrupa’da bir yerlere gidersem geri döneceğimi biliyorum. Ama sanki doğuya yapacağım yolculuktan geri dönmeyebilirim.