Bence Pavey’i anlatan en iyi kavram
‘özgürlük’. Bağımsızlığına aşırı düşkün
bir kadın. Zaten kazancı da, kaybı
da başına buyruk yaşamasından
olmuş. “Fazla özgürdü” diyor annesi
(harika kadın) Ayşe Önal, “Çocukluğunda kendi
kendine tiyatroya yazılır, şiir yarışmasında ödüller
kazanırdı.” Annesi ne derse tersini yapmış,
yaptıklarını annesi hep en son duymuş. Üniversite
yıllarında tercümanlık yaparak yaşamını kazanmış,
ailesine bakmış, kendi kendisinin sponsoru olmuş.
Okulda güzelliğiyle arkadaşlarını büyüleyince,
Marlene Dietrich diye lakap takılmış ona.