Şafak Pavey

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Ayakları yere çok sağlam basan bir kadın.

Bence Pavey’i anlatan en iyi kavram ‘özgürlük’. Bağımsızlığına aşırı düşkün bir kadın. Zaten kazancı da, kaybı da başına buyruk yaşamasından olmuş. “Fazla özgürdü” diyor annesi (harika kadın) Ayşe Önal, “Çocukluğunda kendi kendine tiyatroya yazılır, şiir yarışmasında ödüller kazanırdı.” Annesi ne derse tersini yapmış, yaptıklarını annesi hep en son duymuş. Üniversite yıllarında tercümanlık yaparak yaşamını kazanmış, ailesine bakmış, kendi kendisinin sponsoru olmuş. Okulda güzelliğiyle arkadaşlarını büyüleyince, Marlene Dietrich diye lakap takılmış ona.