Savaşçı bir kadın Hadise

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Belçika’dan ‘Sweat’ diyerek geldi, ardından ‘Stir Me Up’, ‘Hadi Deli Oğlan’ ve ‘Aşk Kaç Beden Giyer?’ gibi dilimize dolanan, sözleri aklımıza kazınan şarkılara imza attı. 25 yaşında ‘O Ses Türkiye’nin jüri koltuğuna oturarak ününe ün kattı, herkesin sempatisini topladı. Hadise’nin bugün yepyeni bir heyecanı var: Yeni albümü ‘Tavsiye’.

‘Acaba kaprisli mi?’, ‘Çekimde bize kök söktürür mü?’, ‘Nasıl bir kadın?’ Sorular eksik olmadı kafamın içinde çekim gününe kadar. Hadise’yle çekim yapmadan önce pek çok farklı ruh hali içinde canlandırdım onu. Oysa karşıma kafamdaki senaryoların tam aksine alçakgönüllü, yeri geldiğinde iddialı, hoşgörülü, pozitif ve sevecen gencecik bir kadın çıktı. Evet, kamera karşısına geçtiği anda bir stara dönüştü ama pek çok meslektaşının aksine kaprisi sıfırlayarak! Röportajda okuyacaksınız idolü Orhan Gencebay. Son üç senede yaşadıklarının ruh halini çok etkilediğini, artık sakinleştiğini söyleyen Hadise, bu değişimi yaşamasının en büyük sebebini başarıyla açıklıyor. Savaşçı bir ruha sahip olmanın getirisi olan istediğini elde etme başarısını gösteren Hadise için, işine aşık demek yanlış olmaz. Her soruda, her anda aklına şarkıları geliyor. Hayatını şarkılarla yaşayan, tavsiyelerini şarkılarla veren Hadise’nin kalbinin kapılarını işinden başka aşklara açmak içinse tek bir şartı var; sanatına saygı duyulması ve sahnesine karışılmaması.



Yeni bir albüm hazırladınız. Neler bekliyor bizi ‘Tavsiye’de?

Albüm beni çok yordu ama çok da heyecanlandırdı. Sevenlerim uzun zamandır bir albüm bekliyordu benden. Doğru şarkıları bulmak, doğru insanlarla yürümek kolay bir iş değil. O yüzden şu anda çok mutluyum, tam istediğim gibi şarkılar var albümde. Enerjisi çok yüksek, pozitif bir albüm.



Ne kadar sürede hazırladınız, kimlerle çalıştınız?

Albüm süreci bir anda başlayan bir şey değil. O yüzden net bir tarih söyleyemem. Uzun süredir cebimde biriktirdiğim şarkılar var bu albümde. Son dört ay, çalışmalara ağırlık vererek bitirdim albümü. Toplamda iki remix ile 11 şarkı var. İsra Gülümser, Tolga Görsev, Emrah Karaduman, Gökhan Şahin, Alper Narman, Onur Özdemir, Selahattin Erhan, Selim Siyami Sümer, İskender Paydaş ve Ozan Aktaş gibi isimlerle çalıştım.



