Sedef Avcı; naif, sakin, başarılı, huzurlu, doğal ve olduğu gibi... "Sadece kendi istediğim, sevdiğim hayatı sürdürmeye çalışıyorum" diyen başarı oyuncuyla moda sokaklarında.

Yazı: Burçak Şener

Fotoğraf: Serhat Hayri



Bir yanda oyunculuk kariyeri, bir yanda mutlu bir evlilik, bir yanda annelik… Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Şu an sakin bir dönemdeyim. Geçen kış yoğun bir iş temposu vardı. Yazdan beri ailemle güzel vakit geçiriyorum. Yeni projeleri okuyorum.



Sedef Avcı algımız çoğu ünlüye göre daha farklı. Magazinden uzak, pozitif, sakin, naif, huzurlu… Bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

Bunun için özel bir şey yapmıyorum aslında.Kendi istediğim gibi, sevdiğim gibi hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Bu da bana huzur veriyor.



Enerjiniz hep çok yüksek. Nedir bunun kaynağı?

Enerjim kendimi iyi ve güvende hissettiğimde her zaman daha yüksek olur. Eskiden daha çabuk enerjim düşüyordu, bazı şeyleri daha çok kafaya takıp dert ediyordum ama artık yormuyorum kendimi.



Motivasyonunuz nedir?

Motivasyonum ailem, huzurum. Önemli olan huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek gerisi boş.



Başarılı, güzel ama bir o kadar da mütevazı bir kadınsınız. Bu karışıma pek alışık değiliz…

Teşekkür ederim. Bu sizin güzel görüşünüz. Ne mutlu bana.







Oğlunuz Can’la nasıl bir ilişkiniz var? Beraber şehirde en çok nerelerde vakit geçirmekten, neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

Gitgide güzelleşiyor ilişkimiz. Paylaşımlar artıyor, gün geliyor dertleşir oluyoruz artık. O bana anlatıyor, ben ona. Bu harika bir şey. Canımdan bir parça gözümün önünde büyüyor. Onunla beraberken onun sevdiği, eğlendiği yerlere gidiyoruz. Bazen bir park, bazen sinema, tiyatro, arkadaşlar, bizim arkadaşlarımız, kafeler... Kafamıza göre. Hayatı paylaşıyoruz işte.



Kendinize vakit ayırdığınızda neler yapıyorsunuz?

Bazen yalnız kalmayı da seviyorum. Şehri tek başıma geziyorum, kitabımı alıp bir kafede kahvemi içiyorum, bazen de dostlarımla buluşup onlarla vakit geçiriyorum.



Bu şehirde sizi ruhen en çok neler besliyor?

Deniz, eski semtler, eski mahalleler, sokaklar.



Çekim için Moda sokaklarını arşınladık… Yolunuzun sık düştüğü lokasyonlardan mıdır Moda?

Hem de en sık düştüğü semtlerden. Hatta en çok oturmak istediğim ama bir türlü denk getiremediğim semt. Her geldiğimde zamanında ev bakındığım apartmanlara bakarken 'ah çok güzel' deyip ayağımın takılıp düştüğüm semt!



İstanbul’da iyi vakit geçirmek için neler yapıyorsunuz?

Eski ve dokusunu kaybetmemiş semtleri daha çok seviyorum, yaşanmışlıklarını, hikayelerini, insanlarını, sokaklarını seviyorum. Buralara gidiyorum daha çok.