Tanışma hikayeniz nedir?
Şahan: Yüzyüze olarak Temmuz ayının sonunda bir radyonun açılışında
tanıştık. Ama ondan önce telefonda tanıştık, şöyle ki... Ortak bir
arkadaşımızla oturuyordum, birden Doğa çok eğlenceli kızdır, annesi de
seni çok seviyor dedi. Ben de, hadi arayalım o zaman dedim ve aradık.
Doğa açtı telefonu ve ben, merhaba ben Şahan... Nasılsınız, beni hiç
izlediniz mi dedim. O da yok, ben öyle komedi programları izlemiyorum
dedi. Biraz bozuldum tabii ve annenizi verir misiniz, sizinle
ilgilenmiyorum dedim. Annesi bana telefonda sana bayılıyorum evladım
dedi, ben de ona saygılarımı sundum. Sonra bir açılışta karşı karşıya
geldik Doğa'yla. Üzerinde bir tişört vardı 'blonde bombers (sarışın
bombacı)' yazıyordu. Ben de o tişörtle dalga geçtim. Doğa da bana kıl
oldu. 20 gün kadar bir kıllık süreci yaşadık. Karşılaşınca "Merhaba" deyip kafa çeviriyoruz filan...
Aşkınız nefretten doğmuş durumu yani...
Şahan: Sonra bu kıllığı ortadan kaldırmak adına beraber vakit geçirmeye
başladık. Arkadaş gruplarımızla bir şeyler içmeye gittik. Sohbet edince
baktım ki, çok ön yargılı davranmışım. Tikilerden biri zannetmişim,
aptal zannetmişim. Halbuki vakit geçirmeye başlayınca ne kadar pozitif
enerji veren biri olduğunu anladım. Ardından arkadaş gruplarından
sıyrılıp ikili buluşmalar yapmaya başladık. Kahve içtik, sinemaya
gittik, arabayla dolaştık derken bir anda gelişen bir şey oldu açıkçası.
Ve bir gün...
Şahan: Bir gün elimi beline attım, o da çek elini demedi işte.
Bu arkadaşlıkla sevgili olma durumu arasında ne kadar bir süre geçti?
Şahan: Arkadaşlık diye bir şey yok ki zaten. Ben kadınla erkeğin arkadaş
olabileceğine inanmıyorum. Birbirlerine karşı hiçbir elektrik olmaması
lazım. Arkadaşlıkla başlayıp sevgililiğe dönen ilişkilerde hep, 'acaba?'
durumu vardır, ''Bu kadın benim sevgilim olabilir mi'' durumu.
Arkadaşlık sürecinde ortamlardaki tavırlarına baktım, hep onu
gözlemledim, içsel bir sevgililik bir nevi. Aynı zamanda Doğa da beni
tartıyordu, tartışıyorduk işte (gülüşmeler...)
Doğa: Şahan'da
mükemmelliyetçilik var. Her şeyi inceler, kahveyi nasıl içiyorsun,
insanlara nasıl davranıyorsun... Şahan'ın ritmini yakalamak ve o ritimde
devam etmek zor.