Tanışma hikayeniz nedir?

Şahan: Yüzyüze olarak Temmuz ayının sonunda bir radyonun açılışında tanıştık. Ama ondan önce telefonda tanıştık, şöyle ki... Ortak bir arkadaşımızla oturuyordum, birden Doğa çok eğlenceli kızdır, annesi de seni çok seviyor dedi. Ben de, hadi arayalım o zaman dedim ve aradık. Doğa açtı telefonu ve ben, merhaba ben Şahan... Nasılsınız, beni hiç izlediniz mi dedim. O da yok, ben öyle komedi programları izlemiyorum dedi. Biraz bozuldum tabii ve annenizi verir misiniz, sizinle ilgilenmiyorum dedim. Annesi bana telefonda sana bayılıyorum evladım dedi, ben de ona saygılarımı sundum. Sonra bir açılışta karşı karşıya geldik Doğa'yla. Üzerinde bir tişört vardı 'blonde bombers (sarışın bombacı)' yazıyordu. Ben de o tişörtle dalga geçtim. Doğa da bana kıl oldu. 20 gün kadar bir kıllık süreci yaşadık. Karşılaşınca "Merhaba" deyip kafa çeviriyoruz filan...





Aşkınız nefretten doğmuş durumu yani...

Şahan: Sonra bu kıllığı ortadan kaldırmak adına beraber vakit geçirmeye başladık. Arkadaş gruplarımızla bir şeyler içmeye gittik. Sohbet edince baktım ki, çok ön yargılı davranmışım. Tikilerden biri zannetmişim, aptal zannetmişim. Halbuki vakit geçirmeye başlayınca ne kadar pozitif enerji veren biri olduğunu anladım. Ardından arkadaş gruplarından sıyrılıp ikili buluşmalar yapmaya başladık. Kahve içtik, sinemaya gittik, arabayla dolaştık derken bir anda gelişen bir şey oldu açıkçası.



Ve bir gün...

Şahan: Bir gün elimi beline attım, o da çek elini demedi işte.





Bu arkadaşlıkla sevgili olma durumu arasında ne kadar bir süre geçti?

Şahan: Arkadaşlık diye bir şey yok ki zaten. Ben kadınla erkeğin arkadaş olabileceğine inanmıyorum. Birbirlerine karşı hiçbir elektrik olmaması lazım. Arkadaşlıkla başlayıp sevgililiğe dönen ilişkilerde hep, 'acaba?' durumu vardır, ''Bu kadın benim sevgilim olabilir mi'' durumu. Arkadaşlık sürecinde ortamlardaki tavırlarına baktım, hep onu gözlemledim, içsel bir sevgililik bir nevi. Aynı zamanda Doğa da beni tartıyordu, tartışıyorduk işte (gülüşmeler...)

Doğa: Şahan'da mükemmelliyetçilik var. Her şeyi inceler, kahveyi nasıl içiyorsun, insanlara nasıl davranıyorsun... Şahan'ın ritmini yakalamak ve o ritimde devam etmek zor.