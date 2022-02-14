14 Şubat Sevgililer Günü için 'aşk' ve tatlı tarifleri

14 Şubat Sevgililer Günü için Elele arşivinden (2021) tatlı tariflerine ne dersiniz? Tarifler Pınar Ünlütürk'e ait... Hazırsanız 14 Şubat 'aşk' tariflerine birlikte bakalım... (Sevgililer Günü menüsü: Sevgililer Günü için 9 farklı yemek önerisi haberimiz de ilginizi çekebilir)

Hazırlayan: SELEN TANYERI

Fotoğraf&Tarif: PINAR ÜNLÜTÜRK/@pinarsdesserts

POŞE AYVALI KREMALI TART

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

Tart hamuru için;

120 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

75 gr pudra şekeri

2 orta boy yumurta sarısı

250 gr un

2 yemek kaşığı soğuk su

Poşe ayva için;

800 gr su

100 ml nar suyu

1/2 limon

125 gr şeker

75 gr bal

1 yıldız anason, 4 karanfil, 4 kakule, 1 tarçın kabuğu, ayva çekirdekleri (baharatlar isteğe bağlı, eklemeyebilirsiniz.)

1 tatlı kaşığı rooibos çayı (isteğe bağlı)

4 adet orta boy ayva, soyulmuş ve doğranmış (soyar soymaz limonlu suya koyun, kararmasın.)

İç harcı için;

5 adet orta boy yumurta

160 gr şeker

50 ml süt

1 tatlı kaşığı limon veya portakal rendesi

1 vanilya çubuğunun taneleri veya vanilya

185 ml krema

HAZIRLANIŞI

23 cm yuvarlak tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı serin. Tereyağı ve şekeri, tahta bir kaşıkla veya stand mikserin paddle ayağı ile krema kıvamında karıştırın. Yumurtaları ekleyin ve karıştırın. Unu ekleyin, kum taneleri gibi dağılana kadar, karıştırın. Suyu ekleyip, hızlı bir şekilde hamuru bir araya getirin. Yassı bir şekilde, strech film ile sarın ve 30 dakika buzdolabına kaldırın. Hamuru merdane yardımı ile açın ve tart kalıbına yerleştirin. Tabana çatalla delikler açın, 30 dakika buzdolabına kaldırın. Fırını 160 dereceye ısıtın. Tart hamurunun üstüne pişirme kağıdı serin. Ağırlık olarak pirinç veya mercimek kullanın. Fırının orta bölmesinde 15 dakika, kağıdı ve ağırlıkları alıp 10 dakikanın ardından 5 dakika da kontrollü pişirin. Soğuması için kenara alın. Poşe ayva malzemelerinde ayva hariç tüm malzemeyi çift tabanlı tencereye koyun ve ocağa alın. Su kaynama noktasına ulaşınca ayvaları ekleyin. Ocağı kısın, kaynamasına izin vermeyin, tıkırdasın. Üstüne pişirme kağıdını kapak şeklinde yuvarlak kesip, kağıdın tam orta kısmına küçük bir delik açın ve ayvaların üstünü kapatacak şekilde yerleştirin. Ayvaları dağılmadan, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alın ve en az 4 saat tercihen 1 gece şerbetin içinde bekletin. Ne kadar uzun kalırsa o kadar güzel renk alır. Buzdolabında şerbetin içinde 1 hafta kalabilir. İç harcını hazırlamak için; krema hariç tüm malzemeyi karıştırma kabına koyun ve homojen bir karışım olana kadar karıştırın. Kremayı ekleyip karıştırın, homojen bir karışım elde edin. Buzdolabında 15 dakika soğutun. Karışımı orta ateşte ısıtın. Sadece ılınması yeterli fakat ısıtırken dikkatli olun içindeki yumurta pişmesin. Oldukça sulu bir karışım olacak, doğru ilerliyorsunuz. Fırınınızı 140 derecede fansız ısıtın. Tart tabanına dökün ve 25 dakika kadar ya da kenarlar sabit, ortası hafif sallanır şekle (cheesecake dokusu) ulaşana kadar pişirin. En az 2 saat soğumasını bekleyin.

SERVİS ÖNERİSİ:

Çırpılmış krema ile süsleyebilirsiniz. 200 ml krema, karıştırma kabı ve çırpma telini 15-20 dakika dondurucuya koyun. Kremayı karıştırma kabına koyun ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2-3 damla limon suyu ile katılaşana kadar çırpın. Buzdolabına kaldırın. Tamamen soğuyunca tartın üstüne poşe ayvaları yerleştirin, isterseniz çırpılmış krema ve üstüne Antep fıstığı serpebilirsiniz.

NOT:

Poşe ayva ve tart hamurunu en az bir gün önce hazırlamanızı tavsiye ederim, zaman ve lezzet açısından daha doğru bir karar olur.

ÇİLEKLİ SHORTCAKE

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 6-8

MALZEMELER

Fırınlanmış çilek için;

500 gr çilek

50 gr şeker

1/4 limon suyu

Bir fiske tuz

1/2 vanilya çubuğu

Taze kekik (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Fırını 200 derecede ısıtın. Fırın tepsisine iki kat pişirme kağıdı serin. Çilekleri yıkayıp kurulayın. İnce ince doğrayın. Limon hariç bütün malzemeyi bir kaba koyun ve karıştırın. Tepsiye yayın, fırının orta bölmesinde 10 dakika kadar pişirin. Geniş bir kaba alın, limon suyunu ilave edin ve soğumaya bırakın.

Shortcake için;

170 gr un

3 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

45 gr şeker

85 gr çok soğuk tereyağı (küp küp kesilmiş)

170 gr krema

Üstüne sürmek için krema ve şeker

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 derecede ısıtın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. 6-8 adet shortcake için; karıştırma kabına un, irmik, tuz, kabartma tozu, şekeri koyun ve tel çırpıcı ile karıştırın. Tereyağını ekleyin, parmak uçlarınızla hızlı bir şekilde parçalayın. Tereyağı küçük bezelye taneleri gibi olacak ve una karışacak. Tereyağının erimesine izin vermeyin. Kremayı ekleyin ve çatalla karıştırın. Hamuru tezgaha alın, nazik bir şekilde sıkmadan toparlayın. Orta boy bir dondurma kaşığı ile aldığınız hamurları tepsiye aralıklı bir şekilde dizin. Kesinlikle bastırmayın. Eğer dondurma kaşığı yok ise yemek kaşığı ile küçük bir mandalina büyüklüğünde hamurlar hazırlayabilirsiniz. Tepsinin üstünü streç film ile kapatın, 30 dakika buzdolabına soğuması için kaldırın. Dolaptan çıkartın bir miktar kremayı hamurların üstüne fırça yardımıyla sürün ve şeker serpin. Fırının orta bölmesinde 20 dakika kadar üstü çok hafif kızarana ve altı pişene kadar fırında tutun.15 dakika sonra kontrol etmeye başlayın çabuk pişebilir. Fırından alın, 2 dakika bekleyin ve soğutma teline aktarın.

SERVİS ÖNERİSİ:

Çırpılmış krema ile süsleyebilirsiniz. 200 ml krema, karıştırma kabı ve çırpma telini 15-20 dakika dondurucuya koyun. Kremayı karıştırma kabına koyun ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2-3 damla limon suyu ile katılaşana kadar çırpın. Buzdolabına kaldırın. Kekleri ortadan ikiye bölün. Önce çilekli sostan koyun, üstüne çırpılmış krema ve kestiğiniz diğer parçayı en üste kapatın. Pudra şekeri serpebilirsiniz.

KAKAOLU TAZE MEYVELİ ÇAY KEKİ

Hazırlama süresi: 50 dakika

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

115 gr küp küp doğranmış tereyağı (oda sıcaklığında)

65 gr kakao

220 gr un

Bir fiske tuz

1 paket kabartma tozu (10 gr)

5 büyük yumurta, sarısı ve beyazı ayrılmış

250 gr şeker

150 ml süt

Kreması için;

150 gr mascarpone peyniri

150 gr krema

1-2 yemek kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın. 20 cm yuvarlak bir kek kalıbına veya tepsisine pişirme kağıdı serin ve tereyağı ile yağlayın. Un, kabartma tozu, kakao ve tuzu birlikte eleyin. Karıştırma kabına yumurta sarılarını koyun, 2 dakika kadar mikser ile karıştırın. 200 gr şekeri 3 seferde ekleyerek 3-4 dakika daha çırpın. Rengi açılacak ve koyu bir kıvam alacak. Yumurtalı karışıma tereyağını her sefer 3 parça olacak şekilde ekleyin, tamamen karışmadan diğerini eklemeyin. Kuru malzemeyi ve sütü dönüşümlü olarak ekleyin. Un-süt-un şeklinde 3 seferde ekleyin. Mikserin en düşük ayarında veya spatula ile karıştırın. Temiz ve yağdan arındırılmış başka bir kaba yumurta beyazlarını koyun. Orta hızda mikser ile 1-2 dakika köpürene kadar karıştırın. 50 gr şekeri yavaş yavaş 3 seferde ekleyin ve 1-2 dakika daha karıştırın. Yumurta beyazlarını, unlu karışıma 3 seferde, spatula yardımıyla, alttan üste dairesel hareketlerle ekleyin. Kek tepsisine dökün, üstünü hafif düzeltin. Fırının orta bölmesinde 35-40 dakika pişirin. Ortası biraz nemli olmalı, kürdan kontrolü yapmayı unutmayın. Fırından alın ve soğutma teline aktarın. 30 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkarabilirsiniz. Kreması için gerekli bütün malzemeyi krema kıvamı alana kadar çırpın ve buzdolabına kaldırın. Servis esnasında krema taze meyveler ile servis edebilirsiniz. Krema istemezsiniz üstüne pudra şekeri serpip taze meyvelerle servis edebiliriniz.

Not: Oda sıcaklığında kapalı bir kapta, kremasız 2 gün tazeliğini korur.

ELMALI FINDIKLI TART

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

Tart hamuru için;

115 gr tuzsuz tereyağı, soğuk

50 gr şeker

150 gr un

1/2 çay kaşığı tuz

1 büyük yumurta, hafif çırpılmış

1/2 limon kabuğu rendesi

Fındıklı harç için;

100 gr oda sıcaklığında tereyağı

100 gr şeker

100 gr yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya

1/2 limon kabuğu rendesi

100 gr toz fındık Elmalı harç için;

3 adet sert elma, soyulmuş ve küp doğranmış

50 gr tereyağı

30 gr şeker

5 adet kuru kayısı doğranmış (30 dakika sıcak suda beklemiş)

50 gr kuru üzüm

50 gr kavrulmuş dövülmüş ceviz

50 gr kavrulmuş dövülmüş fındık

Tartın üstüne serpmek için pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Fırını 175 derece önceden ısıtın. 20 cm tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı yayın. Tereyağı ile hafif yağlayın. Un, tuz, şekeri karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile karıştırıp havalandırın. Tereyağını küpler halinde ekleyin ve parmak uçlarınızla kuru malzemeye yedirin. Yumurtayı ve limon rendesini ekleyip hamuru yoğurmadan sadece elinizle karıştırıp bir araya getirin, toparlayın ve disk şeklinde streç film ile sarıp buzdolabına 1 saat dinlenmeye kaldırın. Tezgaha kolay açılması için pişirme kağıdı serin. Hafif unlayın, hamuru kağıdın üzerine aldıktan sonra çok bastırmadan merdane ile kalıptan biraz büyük açın. Kalıba yerleştirin, kenarlarından sarkanları kesin ve merdane ile kenarlarından bir kez geçin. Çatalla tabana delikler açın. 15 dakika buzdolabına kaldırın. Buzdolabından alın ve içine pişirme kağıdını buruşturup yerleştirin. Her zaman yaptığımız ön pişirme işlemi için ve hamurun tabanının kabarmaması için kağıdın üstüne mercimek veya pirinç ile doldurun. 15 dakika pişirin kağıdı mercimeklerle birlikte alıp 10 dakika daha altın sarısı olana kadar pişirin. Fırından alın, kenarda soğusun. Fındıklı harç için; tereyağı ve şekeri çırpın ardından yumurtayı ekleyip çırpın. Tuz ve vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra en son toz fındığı ekleyip karıştırın. Tart tabanına düzgün bir şekilde yayın. Elmalı harç malzemelerinden tereyağını eritin. Şekeri ekleyin karıştırın. Elmaları ekleyin, karamel rengi alana, suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin. Üzüm ve kayısıyı ekleyip 1-2 dakika kadar pişirin. Ocaktan alın. Oda ısısına gelince fındık ve cevizi ekleyip karıştırın. Soğuduğunda fındıklı harcın üstüne yayın. 180 derece ısınmış fırında, alt üst ayarda, 35-40 dakika kadar kontrollü pişirin. Fırından alın, oda sıcaklığına gelince üstüne pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.