Bebekler için dolma tarifi...

Malzemeler

½ kg dolmalık biber

1 küçük kase az yağlı kıyma

½ su bardağı pirinç

1 adet domates

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

5-6 dal maydanoz

Tuz, karabiber, tatlı kırmızıbiber

Ayrıca 1 kaşık salça



Hazırlanışı

Kuru soğanı ince ince doğrayın. Kıymayı ve domates dışındaki malzemeleri içine katıp karıştırın. Domatesin kabuğunu soyup ince ince doğrayın ve iç malzemeye ekleyin. Biberlerin sapını tutup çekerek ağız kısmını açın ve içindeki tomurcukları alın. Yıkayıp süzün ve içine biraz tuz sürün. Hazırladığınız iç malzemeyi çok sıkı olmadan biberlere doldurun. Tencereye dizin. Kapak kısımlarını domates dilimleri ile kapatın. Bir kaşık domates salçasını bir kase sıcak suda eritin ve biberlerin üzerine dökün. Tencerenin kapağını kapatın, gerekirse biberlerin üzerini aşmayacak kadar su ekleyin. Önce harlı ateşte, kaynayınca kısık ateşte pişirin.



