Sevimli inek
- kişilik
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Malzemeler
Kepekli tost ekmeği
Çavdar tost ekmeği
Jambon
Mozzarella peyniri
Siyah zeytin
Dolmalık sarı biber
Hazırlanışı:
Kepekli ekmeği kullanarak ineğin yüzünü ve saçını hazırlayın. Çavdar tost ekmeğinden kulakları kesin. Mozzarella peyniri ve siyah zeytin ile gözleri, jambon ve salamlarla ağız kısmını hazırlayın. Siyah zeytin ve sarı biber parçaları ile burnunu tamamlayın. Yine sarı biber parçalarıyla kulakları oluşturup servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.