Sevimli inek

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- kişilik -

Malzemeler

Kepekli tost ekmeği

Çavdar tost ekmeği

Jambon

Mozzarella peyniri

Siyah zeytin

Dolmalık sarı biber



Hazırlanışı:

Kepekli ekmeği kullanarak ineğin yüzünü ve saçını hazırlayın. Çavdar tost ekmeğinden kulakları kesin. Mozzarella peyniri ve siyah zeytin ile gözleri, jambon ve salamlarla ağız kısmını hazırlayın. Siyah zeytin ve sarı biber parçaları ile burnunu tamamlayın. Yine sarı biber parçalarıyla kulakları oluşturup servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.