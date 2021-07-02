Bebeklerde pişik neden olur? Pişiğe ne iyi gelir, nasıl geçer? 14 öneri

Pişik küçük bebeklerde sıklıkla karşılaşılan bir durum. Özellikle yaz aylarında bebeklerde terleme ile birlikte pişik daha da sık görülebiliyor. Peki, pişik neden olur? Pişik sebepleri neler? Pişiğe ne iyi gelir, pişik nasıl geçer? Merak edilen bu soruları Bebek ve Uyku Danışmanı, Hemşire Seda Özcan yanıtladı. İşte Özcan'ın paylaştığı bilgiler ve pişiğe iyi gelen 13 öneri:

BEBEKLERDE PİŞİK NEDEN OLUR?

Seda Özcan bebeklerde pişik neden olur? sorusunu şöyle yanıtlıyor: Pişik genellikle bezden dolayı kapalı kalan bölgelerde bebeğin poposun da, uyluğunda ve genital bölgesinde görülür. Ancak nadiren vücudunun boyun, kol altı gibi eklem bölgelerinde de görülebilir. Bu bölgelerde deri hassaslaşarak kızarır ve şişebilir ve hafif kaşıntı yapabilir. Genellikle bebeğiniz bez değiştirme seansınızda huzursuzlanır. Hatta ciddi pişik durumlarında bebeğin iştahının bile azalmış olduğunu fark edebiliriz.

İşte pişik sebepleri:

Aslında pişik sebepleri sadece hijyen kurallarına uymamaktan dolayı olmaz. Evet en önemli sebepler arasında kaka ve idrar gelmektedir. Uzun süre kirli bezi ile durmak zorunda kalan bebeğin hassas cildi tahriş olur ancak pişiğin birden fazla sebebi de olabilir.

Ek gıda sürecinde, tadımda tüketilen yiyecekler, Emziren annenin tükettiği besinler,

Bebeğin ya da emziren annenin antibiyotik kullanımı,

Bakteri veya mantar enfeksiyonu varlığı,

Bebeğin beden ölçüsüne uygun olmayan bez kullanımı

Bebeğin cildinin yeterince nemlendirilmemiş ve havasız kalmış olması

Banyodan sonra güzelce kurulamadan bez takmak ya da bebeğiniz terlediği için bezin uzun süre ıslak kalması

Terleme sebebiyle aynı zamanda bebeğinizin birbirine değen eklem yerleri (koltuk altları diz kapakları) ya da o tatlı boğumların da uzun süre ıslak kalması sebebiyle de pişik görülebilir.

Yukarıda da bahsettiğim gibi bez seçimi de pişik oluşumunu tetikleyen faktörlerdendir. Kullanılan bez bebeğin yaş ve kilosuna uygun olmalıdır. Küçük olan bezler bebeğin vücudunu fazla sıkar ve tahriş eder, bol gelen bezler ise sızıntı olabileceğinden bu durumda yine pişiğe sebep olabilir.

Pişiğin bazen alerjik sebeplerle olabileceğini de unutmamak gerekir. Bebeğinizin kıyafetlerini yıkadığınız deterjanlar veya onun için kullandığınız bakım ürünlerini ve kremleri de dikkatli seçmek gerekir.

Kullanılan deterjanlar gibi bebeğin vücudunu ve poposunu temizlemek için kullandığınız ıslak mendillerde aslında pişiğe sebep olabilir. Alt temizliği için seçeceğiniz mendil-pamuk gibi hijyen ürünlerini de alkolsüz ve olabildiğince doğal olmalıdır. Hatta benim önerim doğal pamukları ıslatarak temizlemek yönünde olacaktır!







PİŞİĞE NE İYİ GELİR? PİŞİĞİ ENGELLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Peki, pişiğe ne iyi gelir? Özcan, pişiği engellemek için şu önerileri sıralıyor

Bebeğin cildini mümkün olduğunca temiz ve kuru tutmak, Bebeğinizin cildini doğal olduğuna emin olduğunuz ürünlerle nemlendirmek, Bebeğin poposunu gün içinde mümkün olduğunca uzun süre havalandırmak, Her bez değişiminde pişik olan bölgeyi suyla iyice yıkamak, ardından mutlaka güzelce kurulamak! Her bez değişim seansı sonucu temiz bezi bağlamadan önce mümkün olduğunca bebeğin poposunun havayla kurumasını sağlamak, Parfümlü, alkollü ıslak bezlerin kullanımından kaçınmak, Pişik sorunun çok kötü olduğu durumlarda şişeden ılık su püskürterek bebeğinin cildini temizlemek, Plastik külot ve vücuda sımsıkı yapışan kıyafetlerden uzak durmak, Pişik bölgeye doğru pişik kremi veya merhem sürmek Her problemde olduğu gibi Bebeklerde pişik sorununa da çözüm için bazı bitkisel çözüm önerileri söz konusudur. Zeytinyağı, kantaron yağı gibi yağlar sıklıkla kullanılırken, bu yağların doğallığına ve eğer doğal değil ise ancak asiditesinin uygun koşullara getirildikten sonra kullanabileceği unutulmamalıdır. Bunun gibi benim önermediğim, karbonattan yumurta akına, yoğurttan adaçayına kadar uzanan pek çok seçenek söz konusudur . Ancak önerilen bitki veya gıda uygulamalarını denemeden önce çocuk doktorunuza danışmak önemlidir. Çünkü bir başkasından duyduğunuz netliği kesin olmayan bilgilerle bebeğinizin zaten hassas olan cildinde daha kötü sonuçlara yol açabilirsiniz. Ek olarak çocuk doktoruna başvurmadan, kortizon içeren kremler pişik için kullanılmamalıdır Beyaz renkli, yumuşak kıvamlı çinko oksit içeren, içeriğinin temiz olduğuna inandığınız kremler pişik önleyici olarak seçilmeli ve her bez değişiminde temiz cilde ince tabaka olarak sürülebilir.



NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Eğer bebeğinizde pişiğe eşlik eden ateş, pişik olan bölgede su toplanması, kanlı içi dolu çıban, ya da irinli bir görünüm varsa, evde uyguladığınız basit pişik tedavilerle kısa sürede gerileme sağlayamadıysanız mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalısınız.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR