Lezzetli, bol vitaminli, son derece sağlıklı Akdeniz yeşillikleri...

Malzemeler:

3~4 yaprak marul

3~4 yaprak lolorosso

3~4 yaprak göbek marul

4 kırmızı çeri domates

4 sarı çeri domates

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı mayonez

Tuz

Üzeri için

Yarım çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin

Yarım çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin



Hazırlanışı:

Yeşillikleri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Dörde böldüğünüz çeri domatesleri ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Dilimlenmiş zeytinlerle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.