Lezzetli, bol vitaminli, son derece sağlıklı Akdeniz yeşillikleri...
Malzemeler:
3~4 yaprak marul
3~4 yaprak lolorosso
3~4 yaprak göbek marul
4 kırmızı çeri domates
4 sarı çeri domates
Sosu için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı mayonez
Tuz
Üzeri için
Yarım çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
Yarım çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
Hazırlanışı:
Yeşillikleri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Dörde böldüğünüz çeri domatesleri ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Dilimlenmiş zeytinlerle süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.