Havuçlu zenceﬁl çorbası tarifi
• 1 yemek kaşığı kanola yağı
• 1 soğan
• 1 yemek kaşığı iri rendelenmiş zencefil
• 2 diş sarımsak
• Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
• 5 su bardağı sebze suyu
• 2 havuç
• 400 g haşlanmış kuru fasulye
Üzeri için:
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı aspir
• İri kırılmış badem
Hazırlanışı:
Kanola yağını bir tencereye alıp ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan, rendelenmiş zenceﬁl ve ezilmiş sarımsakları ekleyip 5 dakika soteleyin. Rendelenmiş muskat cevizini ekleyip 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Sebze suyu, küp doğradığınız havuç ve haşlanmış fasulyeyi ekleyip 20-25 dakika pişirin. Karışımı blenderdan geçirin ve ocaktan alın. Zeytinyağını bir sos tavasında ısıtın. Aspiri ilave edip karıştırın. Çorbayı servis kaselerine paylaştırıp üzerini iri kırılmış badem ile süsleyerek servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.