Havuçlu zenceﬁl çorbası tarifi

• 1 yemek kaşığı kanola yağı

• 1 soğan

• 1 yemek kaşığı iri rendelenmiş zencefil

• 2 diş sarımsak

• Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

• 5 su bardağı sebze suyu

• 2 havuç

• 400 g haşlanmış kuru fasulye

Üzeri için:

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı aspir

• İri kırılmış badem



Hazırlanışı:

Kanola yağını bir tencereye alıp ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan, rendelenmiş zenceﬁl ve ezilmiş sarımsakları ekleyip 5 dakika soteleyin. Rendelenmiş muskat cevizini ekleyip 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Sebze suyu, küp doğradığınız havuç ve haşlanmış fasulyeyi ekleyip 20-25 dakika pişirin. Karışımı blenderdan geçirin ve ocaktan alın. Zeytinyağını bir sos tavasında ısıtın. Aspiri ilave edip karıştırın. Çorbayı servis kaselerine paylaştırıp üzerini iri kırılmış badem ile süsleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.