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Hindistan cevizi sütlü kırmızı mercimek çorbası

Hindistan cevizi sütlü kırmızı mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:
100 g kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı iri rendelenmiş zencefil
2 diş sarımsak
5 su bardağı sebze suyu
1 su bardağı hindistan cevizi sütü
2 dal pırasa
50 g bebek ıspanak
Üzeri için
1 misket limon
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Hazırlanışı:
Mercimeği geniş bir tencereye alıp üzerine zerdeçal, zenceﬁl ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Sebze suyu ilave edip 15 dakika pişirin. İnce doğranmış pırasayı ekleyip 10 dakika daha pişirin. İnce doğranmış ıspanak ve Hindistan cevizi sütünü ilave edip karıştırın. Tüm malzemeleri 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Bir sos tavasında tereyağını eritin ve kırmızı pul biber ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırıp üzerine limon sıkın ve kırmızı pul biberli yağdan gezdirip servis yapın. 

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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