Izgara bonfile salata tarifi

Malzemeler:

Maskolin salata karışımı

7-8 yaprak göbek marul

1-2 yaprak taze fesleğen

1 adet havuç

1 adet turp

4 adet kiraz domates

Izgara bonfile için

400 g jülyen dilimlenmiş bonfile

1/2 çay bardağı soya sosu

1 yemek kaşığı susam

Sosu için

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal

1 tutam tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Yeşillikleri yıkayıp süzün ve ince doğrayın. Havucu yuvarlak, turbu yarım ay şeklinde doğrayın. Kiraz domatesleri ortadan ikiye kesin. Tüm sebzeleri geniş bir servis tabağına alın. Jülyen dilimlenmiş bon leleri yağsız tavada soteleyin. Soya sosu ve susamı ekleyip, etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede iyice karıştırın. Salatanızın üzerine gezdirip karıştırın. Pişen bon leleri sosuyla beraber salatanın üzerine alıp, servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.