Izgara somon&mercimek filizli kinoalı salata tarifi
Malzemeler:
200 g somon
Bir tutam taze kekik
Sızma zeytinyağı
1 adet yumurta
Salata için
50 g yeşil mercimek
50 g kinoa
20 g soya fasulyesi
2 cl siyah trüf mantarı yağı
Kaya tuzu
Lime suyu
3 adet bebek havuç
Hazırlanışı:
Somon balığını zeytinyağında marine ederek 200 derecede ısıtılmış ızgarada altlı üstlü istenildiği oranda pişirin. Yumurta için küçük bir tencerede poşe suyu hazırlayın. Kaynamış suya kırdığınız yumurtayı koyup sarısı pişmeyecek şekilde pişirin. Sudan delikli bir kaşıkla çıkarıp süzün, fazla suyunu bir peçete ile emdirin. Yumurtanın sarısı 63 derecede pişmeye başladığı için içerisindeki besin değerleri sıcaklıkla beraber kaybolmaya başlar. Bu yüzden besin değerlerini koruyabilmek için az pişirilmesi tavsiye edilir. Mercimekleri 2 gün önceden bol nemli peçetenin içine koyun ve filizlenmelerini sağlayın. Böylelikle hiçbir ısıl işlem görmeden yenilecek kıvama gelen mercimeklerin besin değerlerinden en iyi şekilde yararlanabiliriz. Bebek havuçları soyduktan sonra kaynayan suda aldante olarak pişirin. Havuçları çıkarıp, aynı suda kinoayı bir taşım kaynatarak süzün. Sonrasında salatanın tüm malzemesini karıştırarak servise hazırlayın.