Izgara somon&mercimek filizli kinoalı salata tarifi

Malzemeler:

200 g somon

Bir tutam taze kekik

Sızma zeytinyağı

1 adet yumurta

Salata için

50 g yeşil mercimek

50 g kinoa

20 g soya fasulyesi

2 cl siyah trüf mantarı yağı

Kaya tuzu

Lime suyu

3 adet bebek havuç



Hazırlanışı:

Somon balığını zeytinyağında marine ederek 200 derecede ısıtılmış ızgarada altlı üstlü istenildiği oranda pişirin. Yumurta için küçük bir tencerede poşe suyu hazırlayın. Kaynamış suya kırdığınız yumurtayı koyup sarısı pişmeyecek şekilde pişirin. Sudan delikli bir kaşıkla çıkarıp süzün, fazla suyunu bir peçete ile emdirin. Yumurtanın sarısı 63 derecede pişmeye başladığı için içerisindeki besin değerleri sıcaklıkla beraber kaybolmaya başlar. Bu yüzden besin değerlerini koruyabilmek için az pişirilmesi tavsiye edilir. Mercimekleri 2 gün önceden bol nemli peçetenin içine koyun ve filizlenmelerini sağlayın. Böylelikle hiçbir ısıl işlem görmeden yenilecek kıvama gelen mercimeklerin besin değerlerinden en iyi şekilde yararlanabiliriz. Bebek havuçları soyduktan sonra kaynayan suda aldante olarak pişirin. Havuçları çıkarıp, aynı suda kinoayı bir taşım kaynatarak süzün. Sonrasında salatanın tüm malzemesini karıştırarak servise hazırlayın.