Karışık salata tarifi

Malzemeler:

4 domates

1 soğan

3 sivribiber

1 demet maydanoz

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı biber salçası

1 kahve fincanı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Domatesleri yıkayıp soyun. Çok ince zar şeklinde doğrayın. Soğanı temizleyip kıyın. Sarımsakları soyup havanda ezin. Maydanozu temizleyip kıyın. Sivri biberleri temizleyip çok ince doğrayın. Sos için nar ekşisi, biber salçası ve zeytinyağını bir kaseye alıp karıştırın. Hazırladığınız karışımı domates, soğan, sarımsak, maydanoz ve sivribiberle derin bir kasede harmanlayın. Servis tabağına alıp dilerseniz maynadozla süsleyerek soğuk servis yapın.