Kepekli, üzümlü kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

50 g kepekli un

1 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı fındık yağı

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı pekmez

1 tutam tarçın

1 yemek kaşığı kuru üzüm



Hazırlanışı:

Yumurta, vanilya, fındık yağı, su ve pekmezi hamur yoğurma kabında karıştırın. Azar azar kepekli unu ilave ederek, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek karıştırın. En son kabartma tozu, tarçın ve kuru üzümü de ilave edin. Hamurdan yarım ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizle istediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.