Malohtalı Salata
6 kişilik
45 dakika
Malzemeler
1 paket yumurtalı uzun erişte
½ kg taze fasulye
1 su bardağı ceviz içi
1 çorba kaşığı ezilmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı pulbiber
1 çorba kaşığı kişniş
1 çorba kaşığı fesleğen
1 adet limon suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Fasulyelerin sap ve kılçık kısımlarını temizleyip ortadan ikiye bölün. Çok az suyla yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ayrı bir kasede baharat, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Haşlanmış fasulyelerle sosu karıştırın. Haşlanmış, süzülmüş makarnayla fasulyeleri harmanlayın ve ceviz serperek servis yapın.