Malohtalı Salata

6 kişilik 45 dakika

Malzemeler

Hazırlanışı:





1 paket yumurtalı uzun erişte½ kg taze fasulye1 su bardağı ceviz içi1 çorba kaşığı ezilmiş sarımsak1 tatlı kaşığı pulbiber1 çorba kaşığı kişniş1 çorba kaşığı fesleğen1 adet limon suyu1 çay bardağı zeytinyağıTuzFasulyelerin sap ve kılçık kısımlarını temizleyip ortadan ikiye bölün. Çok az suyla yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ayrı bir kasede baharat, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Haşlanmış fasulyelerle sosu karıştırın. Haşlanmış, süzülmüş makarnayla fasulyeleri harmanlayın ve ceviz serperek servis yapın.