Mantar dolması tarifi

Malzemeler:

12 adet bütün mantar

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı püre haline getirilmiş sarımsak

220 g krem peynir

50 g rendelenmiş parmesan peynir

1 çay kaşığı toz karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 haşlanmış patates



Hazırlanışı:

Fırını 175 derecede ısıtın. Mantarları yıkayın, kurulayın ve sap kısımlarını çıkartın. Sapları ve sarımsağı tavada zeytinyağında 3-5 dakika sote edin ve soğumaya bırakın. Krem peynir, parmesan peynir, karabiber, kırmızıbiberi karıştırın, soğuyan mantar saplarını, haşlanmış patates küplerini ve sarımsağı karışımına ekleyin. Karışımı eşit olarak mantarların içlerine yerleştirin ve fırında 20 dakika kadar pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.