Şekersiz hurmalı brownie tarifi
Malzemeler:
2 adet yumurta
6-7 adet hurma
1-2 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı keçiboynuzu unu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay bardağı zeytinyağı
4-5 adet ceviz
Hazırlanışı:
Hurmaları sıcak suda bekletin. Kabuğunu soyup çekirdekleri çıkarttıktan sonra blender’dan geçirin. Köpük haline getirilen yumurtalar ile karıştırın. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra, 170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.