Tok tutan dürüm tarifi

Malzemeler:

1 adet ince doğranmış kabak

1 adet ince doğranmış havuç

1 adet ince doğranmış soğan

1 adet ince doğranmış kırmızı biber

2 dilim az yağlı kaşar peyniri

1 adet haşlanmış yumurta

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

1 çay kaşığı kekik

1 adet tam buğday tortilla veya dürüm ekmeği



Hazırlanışı:

Bir tavaya zeytinyağını, sebzeleri, baharatı ve deniz tuzunu ilave edip 10-15 dakika pişirin. Tortilla ekmeğinin içine sebzeleri, yumurtayı ve kaşarı ekleyin. Önceden 150 derece ısıtılmış fırında, kaşar peyniri eriyene kadar yaklaşık 2-3 dakika bekletin. Servis yaparken yanına yeşil salata ekleyin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.