Tok tutan dürüm tarifi
Malzemeler:
1 adet ince doğranmış kabak
1 adet ince doğranmış havuç
1 adet ince doğranmış soğan
1 adet ince doğranmış kırmızı biber
2 dilim az yağlı kaşar peyniri
1 adet haşlanmış yumurta
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı deniz tuzu
1 çay kaşığı kekik
1 adet tam buğday tortilla veya dürüm ekmeği
Hazırlanışı:
Bir tavaya zeytinyağını, sebzeleri, baharatı ve deniz tuzunu ilave edip 10-15 dakika pişirin. Tortilla ekmeğinin içine sebzeleri, yumurtayı ve kaşarı ekleyin. Önceden 150 derece ısıtılmış fırında, kaşar peyniri eriyene kadar yaklaşık 2-3 dakika bekletin. Servis yaparken yanına yeşil salata ekleyin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.