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Asyalı karides

Asya'nın nefis tatlarından karides tarifi

Malzemeler:
1/2 jülyen doğranmış kapya biber
1/4 jülyen doğranmış havuç
1/4 adet jülyen doğranmış kırmızı soğan
1 tutam ince doğranmış mor lahana
1 diş ezilmiş sarımsak
İsteğe göre chilli biberi
10-15 edamame
4-5 yaprak taze kişniş
3 karides
2 yemek kaşığı tamari sos (glütensiz soya sos)
1 tatlı kaşığı susam yağı 
100 gr haşlanmış pirinç eriştesi

Hazırlanışı:
Derin bir tavaya biber, havuç, soğan, sarımsak, lahana, edamame ve karidesleri attıktan sonra yüksek ateşte soteleyin. Karidesler piştikten sonra tamari sos ve haşlanmış pirinç eriştesini de ekleyip tüm malzemeyi iyice karıştırın ve sotelemeye devam edin. Karışıma susam yağını da ekledikten sonra tavanızı ateşten alın ve servis tabaklarına alın. Üzerine süslemek için kişniş ve isteğe göre soğan turşusu da koyabilirsiniz.

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