Domatesli ve peynirli patlıcan graten

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4 kişilik kişilik 20 dakika

Malzemeler

• 4 küçük patlıcan, uzunlamasına ortadan ikiye kesilmiş

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 120 gr doğranmış domates konservesi

• 1 diş dövülmüş sarımsak

• 1/2 çay kaşığı kekik

• 250 gr mozzarella, doğranmış

• 150 gr kokteyl domates, ikiye kesilmiş

• Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Fırını 220 dereceye ayarlayarak ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın. Patlıcanları tuz, çekilmiş taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin ve sıcak tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile 3-4 dakika kızartın. Domates, sarımsak ve kekiği karıştırıp, tuz ve karabiber ile çeşnilendirin. Hazırladığınız fırın tepsisine kesik yüzleri yukarı gelecek şekilde patlıcanları yerleştirin. Üzerlerine domates sosunu dökün. En üste mozzarella ve kokteyl domatesleri yerleştirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kalan yağı üzerlerine serpin. 15 dakika fırınlayıp, fesleğenle süsleyerek servis edin.