Fıstıklı somon
Fıstıklı somon tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
4 parça somon balığı
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
5-6 dilim kızarmış ekmek
Yarım çay bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı
1 çay kaşığı kekik
Hazırlanışı:
Somon balıklarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. üzerlerine zeytinyağı sürüp tuz karabiber serpin. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirip fırından alın. Kızarmış ekmekleri rondoda çekip iri çekilmiş Antep fıstığı ve kekikle karıştırın. Hazırladığınız karışımı fırından çıkarttığınız balıkların üzerine bolca serpip tekrar fırına alarak 20 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.