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Malzemeler

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

4-5 yaprak kırmızı lahana

1 salatalık

Tuz

1.5 yemek kaşığı tahin

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak

5-6 dal taze nane

7-8 parça ince dilimlenmiş hellim peyniri

4 pita ekmeği



Hazırlanışı:

Sirke ve toz şekeri geniş bir kasede karıştırın. İnce doğradığınız lahana, salatalık ve tuzu ekleyip 20 dakika bekletin. Ayrı bir kasede tahin, süzme yoğurt ve limon suyunu karıştırın. Ezdiğiniz sarımsak ve ince kıydığınız naneyi ilave edip tekrar karıştırın. İnce dilimlediğiniz hellim peynirlerini yağsız tavada kızartın. Pita ekmeklerini ortadan ikiye kesin. Arasına kırmızı lahana ve salatalığı koyun. Üzerine hellim peynirlerini yerleştirin. Tahinli sostan gezdirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.



