Kabaklı, cevizli makarna

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4 kişilik

Malzemeler

• 500 gr pappardelle makarna, haşlanmış ve süzülmüş

• 6 büyük sakız kabağı, dikey dilimlenmiş

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 100 gr tereyağı

• 100 gr ceviz, kavrulmuş ve doğranmış

• 10 gr taze adaçayı

• Deniz tuzu ve karabiber



Servis için; rendelenmiş parmesan



Hazırlanışı

Kabak dilimlerini zeytinyağıyla hafifçe karıştın. Dökme demir tavanızı kızdırın ve üzerinden duman çıktığında kabak dilimlerinin her iki tarafını 2-3’er dakika kızartın. Ardından bir kenarda beklemeye alın. Tereyağını bir kapta rengi kahverengiye dönünceye kadar ağır ateşte ısıtın. Sonra adaçayı ve cevizleri içine atıp hafifçe karıştırın. Adaçayları gevrekleşince, kabakları ilave edin. Tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Makarnalarla sosu karıştırın ve rendelenmiş parmesanla birlikte servis edin.



Ceviz

Ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen kalmadı artık. Lezzetine ise diyecek yok. Çok yağlı olduğunu unutmayın. Yani faydalı diye aşırı tüketmeyin. Unutmayın, omega 3 bakımından çok zengin ve özellikle kalp sağlığı açısından çok faydalı.