Mozzarella ve kabaklı tart

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Mozzarella ve kabağın uyumu!

4 kişilik 50 Dakika

Malzemeler:

• 300 gr milföy hamuru

• 1 - 2 kabak, ince dilimlenmiş

• 2 limon, dilimlenmiş

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 avuç roka

• 125 gr mozzarella, parçalara bölünmüş

• 1-2 çorba kaşığı un

• Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Fırını 220 dereceye ayarlayarak ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Milföy hamurları üzerlerine biraz un dökerek açın, 4 dikdörtgen (6x16 cm) oluşturacak şekilde kesin ve fırın tepsisine alın. Üzerlerine kabak ve limon dilimlerini koyup tuz ve karabiber ile çeşnilendirin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve altın sarısı oluncaya kadar fırınlayın. Daha sonra roka ve mozzarellayı yerleştirip, kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirin.