Mozzarella ve kabaklı tart
Mozzarella ve kabağın uyumu!
4 kişilik
50 Dakika
Malzemeler:
• 300 gr milföy hamuru
• 1 - 2 kabak, ince dilimlenmiş
• 2 limon, dilimlenmiş
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 avuç roka
• 125 gr mozzarella, parçalara bölünmüş
• 1-2 çorba kaşığı un
• Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Fırını 220 dereceye ayarlayarak ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Milföy hamurları üzerlerine biraz un dökerek açın, 4 dikdörtgen (6x16 cm) oluşturacak şekilde kesin ve fırın tepsisine alın. Üzerlerine kabak ve limon dilimlerini koyup tuz ve karabiber ile çeşnilendirin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve altın sarısı oluncaya kadar fırınlayın. Daha sonra roka ve mozzarellayı yerleştirip, kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirin.