Muskatlı kırmızı lahana tarifi...

Malzemeler

• 1 orta boy kırmızı lahana

• 1 ufak kuru soğan

• 1.5 yemek kaşığı tereyağı

• 1 kırmızı veya sarı elma

• 1 çay bardağı beyaz şarap

• 1 su bardağı et veya tavuk suyu

• Muskat

• 8-10 adet kakule

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı

Lahanayı ince uzun şeritler olacak şekilde doğrayın. Soğanı ince yarım ay şeklinde doğrayın. Elmayı soyun ve rendeleyin. Kakulenin çekirdeklerini çıkarın ve havanda dövün. Derin bir tavaya tereyağını koyun, soğanları kavurun. Ardından lahana ve elmayı ekleyin. 10 dakika pişirin. Şarabı, üzerini seyrek şekilde kaplayacak kadar muskat rendesini ve kakuleyi ilave edin. Şarap çekince et suyunu azar azar ilave ederek kısık ateşte 45 dakika pişirin. Tuz ve biberi ilave ederek servis yapın.