Palamut köftesini denediniz mi?

Malzemeler

1 palamut

3 soğan

2 orta boy patates

Yarım demet maydanoz

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

1 kahve fincanı kuşüzümü

2 yumurta1 çorba kaşığı yenibahar

1 çorba kaşığı un

Kızartma için sıvıyağ

Galeta unu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Palamutu temizleyin. İyice yıkayıp süzgece alın. Soğanları soyun. 1 bütün soğan ve balığı tuzlu suda 20 dakika haşlayın. Balığı süzgece alıp soğutun. Derisini, siyah kısımlarını ve kılçıklarını ayıklayın. Beyaz etleri bir kaba alıp didikleyin. Kalan 2 soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Patatesleri haşlayıp soyun ve rendeleyin. Maydanozu temizleyip kıyın. Soğan, patates, maydanoz, fıstık, kuşüzümü, 2 yumurta, 1 kaşık un, tuz, yenibahar ve karabiberi balığa ekleyip yoğurun. Elinizle uzun köfteler hazırlayın. Galeta ununa bulayıp sıvıyağda kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

