Pat Thai

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Uzakdoğu’nun farklı yemeklerini sofranıza taşıyın, bu tatlardan mahrum kalmayın.

Pat Thai



Malzemeler

• 1 dal taze soğan

• Yarım kuru soğan

• Yarım avuç soya filizi

• 1 yumurta

• 1 avuç yer fıstığı

• 2 çay kaşığı sıvı yağ

• 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

• 1 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı tamarin sos

• 1 yemek kaşığı soya sosu

• 1 tutam şeker

• 1 tutam tuz

• Yarım paket rice noodle (pirinç eriştesi)





Yapılışı

Noodle’ı soğuk suya koyarak haşlayın. Yaklaşık bir saat kaynattıktan sonra süzüp, soğutun. Büyük bir wok tavada yağı kızdırın. Sarımsak ve soğanı kavurup makarnayı ekleyin. Ardından soya sos, pirinç sirkesi ve tamarin sosunu ekleyin. Şeker ve tuzu da tavaya atıp, iyice karıştırın. Yumurtayı kırın, taze soğan, fıstık ve soya filizini ekleyip tekrar karıştırın. Yumurta piştiğinde ocaktan alın, yeşil limon ve kırmızı biberle servis edin. Dilerseniz bu yemeği etli, tavuklu ya da deniz mahsulleriyle de yapabilirsiniz.



Tavuk topları



Malzemeler

• Yarım kilo tavuk kıyması

• 1 çay kaşığı şeker

• 2 çay kaşığı tuz

• 1 diş sarımsak

• 1 paket karbonat (100 gr.)

• 1 su bardağı mısır unu

• 4 parça buz

• Bir tutam karabiber

• Bir tutam Çin tuzu





Sos malzemeler

• Yarım çay bardağı pirinç sirkesi

• 2 rendelenmiş domates

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı şeker

• 2 kırmızı biber

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ





Yapılışı

Bütün malzemeleri blender’a koyup karıştırın. Hazırladığınız köfte harcını küçük toplar haline getirin. Ardından şişe geçirip derin dondurucuda 2 saat bekletin. Daha sonra, tavuk toplarını 3 dakika kaynar suda bekletin. Izgara ya da az yağlı tavada kızarana kadar pişirin. Sosu için; kırmızı biberleri ince ince doğrayın. Sıvı yağda domatesler, tuz, şeker ve karabiber ile kavurun. Pişimine yakın pirinç sirkesini ilave edin ve servise hazırlayın.



Thai usulü soslu ızgara levrek



Malzemeler

• 1 parça levrek fileto

• 1 çorba kaşığı balık sosu

• 3 çorba kaşığı pirinç sirkesi

• 2 tatlı kaşığı şeker

• 3-4 diş sarımsak

• 4-5 parça acı kırmızı biber

• 2-3 adet taze Fransız fasulyesi

• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

• 1 çay kaşığı susam yağı

• 1 tatlı kaşığı soya sosu





Yapılışı

Derisi ve kılçıkları alınmış levrek filetosunu ızgara edin. Sarımsak, acı kırmızı biber, şeker, balık sosu ve pirinç sirkesini karıştırın. Levrek filetonun üzerine dökün. Fransız taze fasulyesini haşlayın. Nar ekşisi, tuz, susam yağı, soya sosu ile levreğin yanında servis edin. Arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz.



Quick China Shangai tavuk



Malzemeler

• 4 tavuk göğsü

• 60 gr. soya filizi

• 8 adet orta boy mantar (dört parçaya bölünmüş)

• 3 yeşil soğan

• 120 gr. haşlanmış brokoli

• 1 küçük boy, yaprak yaprak doğranmış havuç

• 1 iri doğranmış, kırmızı dolma biber





Kızartma hamuru malzemeleri

• 18 yemek kaşığı nişasta

• 1 su bardağı su



Diğer malzemeler

• 1 litre kızartma yağı

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ



Baharatlar

• 1çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı şeker

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı tavuk bulyon

• 1.5 yemek kaşığı pul biber

• 3 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı toz zencefil

• 2 yemek kaşığı light soya sos

• 1 yemek kaşığı oystersos (istiridye sosu)

• 2 su bardağı su





Yapılışı

Tavuk göğüslerini yaprak şeklinde doğrayıp, kenarlarını alın. Çukur bir kase içinde kızartma hamuru malzemelerini karıştırın. Hamurun kıvamının koyu olmasına dikkat edin. Tavukları karışıma bulayın. Yaklaşık 160 dereceye ulaşmış kızartma yağında 3.5 dakika boyunca tavukları kızartın. Süzgeçle alıp bir kenara koyun. Ardından ocağın üzerinde bir wok tava ısıtın ve sırasıyla 2 kaşık sıvı yağ, 3 diş minik doğranmış küp sarımsak, pul biber ve tüm sebzeleri ilave edin. Bu işlem sırasında wok tavayı sürekli sallayın. 2 dakika pişirdikten sonra tüm baharatları karışıma ilave edin. 1 dakika daha ocağın üzerinde çevirdikten sonra sulandırılmış nişastayı (2 yemek kaşığı nişasta ile 4 yemek kaşığı suyun karıştırılmasından oluşuyor) yavaş yavaş karışıma ekleyerek kıvam sağlayın. 2 dakika daha pişirdikten sonra kızarmış tavukları ekleyin. 15 saniye daha çevirdikten sonra yemeğiniz hazır.