Pat Thai
Uzakdoğu’nun farklı yemeklerini sofranıza taşıyın, bu tatlardan mahrum kalmayın.
Pat Thai
Malzemeler
• 1 dal taze soğan
• Yarım kuru soğan
• Yarım avuç soya filizi
• 1 yumurta
• 1 avuç yer fıstığı
• 2 çay kaşığı sıvı yağ
• 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
• 1 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı tamarin sos
• 1 yemek kaşığı soya sosu
• 1 tutam şeker
• 1 tutam tuz
• Yarım paket rice noodle (pirinç eriştesi)
Yapılışı
Noodle’ı soğuk suya koyarak
haşlayın. Yaklaşık bir saat
kaynattıktan sonra süzüp,
soğutun. Büyük bir wok tavada
yağı kızdırın. Sarımsak ve
soğanı kavurup makarnayı
ekleyin. Ardından soya sos,
pirinç sirkesi ve tamarin sosunu
ekleyin. Şeker ve tuzu da
tavaya atıp, iyice karıştırın.
Yumurtayı kırın, taze soğan,
fıstık ve soya filizini ekleyip
tekrar karıştırın. Yumurta
piştiğinde ocaktan alın, yeşil
limon ve kırmızı biberle servis
edin. Dilerseniz bu yemeği
etli, tavuklu ya da deniz
mahsulleriyle de yapabilirsiniz.
Tavuk topları
Malzemeler
• Yarım kilo tavuk kıyması
• 1 çay kaşığı şeker
• 2 çay kaşığı tuz
• 1 diş sarımsak
• 1 paket karbonat (100 gr.)
• 1 su bardağı mısır unu
• 4 parça buz
• Bir tutam karabiber
• Bir tutam Çin tuzu
Sos malzemeler
• Yarım çay bardağı pirinç sirkesi
• 2 rendelenmiş domates
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı şeker
• 2 kırmızı biber
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
Bütün malzemeleri
blender’a koyup karıştırın.
Hazırladığınız köfte harcını
küçük toplar haline getirin.
Ardından şişe geçirip derin
dondurucuda 2 saat
bekletin. Daha sonra, tavuk
toplarını 3 dakika kaynar
suda bekletin. Izgara
ya da az yağlı tavada
kızarana kadar pişirin. Sosu
için; kırmızı biberleri ince
ince doğrayın. Sıvı yağda
domatesler, tuz, şeker
ve karabiber ile kavurun.
Pişimine yakın pirinç sirkesini
ilave edin ve servise
hazırlayın.
Thai usulü soslu ızgara levrek
Malzemeler
• 1 parça levrek fileto
• 1 çorba kaşığı balık sosu
• 3 çorba kaşığı pirinç sirkesi
• 2 tatlı kaşığı şeker
• 3-4 diş sarımsak
• 4-5 parça acı kırmızı biber
• 2-3 adet taze Fransız fasulyesi
• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
• 1 çay kaşığı susam yağı
• 1 tatlı kaşığı soya sosu
Yapılışı
Derisi ve kılçıkları alınmış levrek
filetosunu ızgara edin. Sarımsak,
acı kırmızı biber, şeker, balık
sosu ve pirinç sirkesini karıştırın.
Levrek filetonun üzerine dökün.
Fransız taze fasulyesini haşlayın.
Nar ekşisi, tuz, susam yağı,
soya sosu ile levreğin yanında
servis edin. Arzu ettiğiniz gibi
süsleyebilirsiniz.
Quick China Shangai tavuk
Malzemeler
• 4 tavuk göğsü
• 60 gr. soya filizi
• 8 adet orta boy mantar (dört parçaya bölünmüş)
• 3 yeşil soğan
• 120 gr. haşlanmış brokoli
• 1 küçük boy, yaprak yaprak doğranmış havuç
• 1 iri doğranmış, kırmızı dolma biber
Kızartma hamuru malzemeleri
• 18 yemek kaşığı nişasta
• 1 su bardağı su
Diğer malzemeler
• 1 litre kızartma yağı
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Baharatlar
• 1çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı şeker
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı tavuk bulyon
• 1.5 yemek kaşığı pul biber
• 3 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı toz zencefil
• 2 yemek kaşığı light soya sos
• 1 yemek kaşığı oystersos (istiridye sosu)
• 2 su bardağı su
Yapılışı
Tavuk göğüslerini yaprak şeklinde doğrayıp, kenarlarını alın.
Çukur bir kase içinde kızartma hamuru malzemelerini karıştırın.
Hamurun kıvamının koyu olmasına dikkat edin. Tavukları karışıma
bulayın. Yaklaşık 160 dereceye ulaşmış kızartma yağında 3.5
dakika boyunca tavukları kızartın. Süzgeçle alıp bir kenara koyun.
Ardından ocağın üzerinde bir wok tava ısıtın ve sırasıyla 2 kaşık
sıvı yağ, 3 diş minik doğranmış küp sarımsak, pul biber ve tüm
sebzeleri ilave edin. Bu işlem sırasında wok tavayı sürekli sallayın.
2 dakika pişirdikten sonra tüm baharatları karışıma ilave edin.
1 dakika daha ocağın üzerinde çevirdikten sonra sulandırılmış
nişastayı (2 yemek kaşığı nişasta ile 4 yemek kaşığı suyun
karıştırılmasından oluşuyor) yavaş yavaş karışıma ekleyerek kıvam
sağlayın. 2 dakika daha pişirdikten sonra kızarmış tavukları ekleyin.
15 saniye daha çevirdikten sonra yemeğiniz hazır.