Sebzeli tart

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Ispanak ve patatesle leziz bir öneri...

8 kişilik -

Malzemeler

500 gr ıspanak

3 adet orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı yoğurt

½ su bardağı süt

1 su bardağı un

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çay kaşığı karabiber

Kırmızı pulbiber

2 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı

Ispanak yıkanıp süzüldükten sonra incecik kıyılır. Üzerine 1 çay kaşığı tuz serpilip hamur gibi yoğrularak yumuşatılır. Bulgur derin bir kaba koyulup üzerine 1 su bardağı sıcak su eklenerek ıslatılır. Yumuşaması için 10 dakika kadar beklenir. Yumuşayıp kabaran bulgurun üzerine rendelenmiş patates, ıspanak, süt, yoğurt, yumurta, un, karbonat, tuz, karabiber, pulbiber ve sıvıyağ ilave edilip sıkıca yoğrulur. Harç, yağlanmış büyük boy bir fırın kabına bastırılarak yerleştirilir. Üzeri çatalla düzeltilip 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında 30-35 dakika kadar pişirilip çıkarılır. Dilimlenerek servise sunulur.