Tavuk köfteli taglIatelle

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Kolay ve çabuk!

4 kişilik

Malzemeler

• 400 gr tagliatelle makarna, haşlanmış ve süzülmüş

• 350 gr tavuk kıyması

• Yarım küçük soğan, rendelenmiş

• 3 yemek kaşığı doğranmış adaçayı yaprağı

• 1 yumurta, çırpılmış

• Yarım yemek kaşığı kereviz tuzu

• 1/3 fincan galeta unu

• 1 limon kabuğu rendesi

• Deniz tuzu ve beyaz biber

• Kızartmak için kanola yağı

• Yarım fincan beyaz şarap

• Yarım fincan tavuk suyu

• 1 fincan krema



Servis için; yarım fincan parmesan, kıyılmış bir avuç roka



Hazırlanışı

Bir kasede, tavuk kıyması, soğan, adaçayı, yumurta, kereviz tuzu, galeta unu, limon kabuğu rendesi, tuz ve biberi karıştırın. Karışımı top top yapıp, bir tepsiye yerleştirin ve buzdolabında 10 dakika bekletin. Tavada yağı ısıtın; köfteleri altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlu üzerine alın. Beyaz şarap, tavuk suyu ve kremayı tavaya döküp, koyulaşıncaya kadar kaynatın. Sosu makarnalara ilave edip, roka ve parmesanla süsleyip, hemen servis edin.



Adaçayı

Keskin ve acımsı bir tada sahip olan adaçayının seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Bu bitkiyi sofranıza taşımak için en önemli nedeninizse iyi bir antioksidan olması.