Vongole tarifi

Malzemeler

1 kg ufak boy vongole

1 baş sarımsak

1/2 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 bardak (300 ml) beyaz şarap

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1-2 adet acı biber



Hazırlanışı

Vongoleleri içlerinde kalan kum varsa temizlemek için suda bekletin, birkaç su yıkayın. Sarımsakları soyun, ince halka şeklinde doğrayın. Maydanozları kıyın. Zeytinyağı ve sarımsakları derin bir tencereye koyun, 1-2 dakika sarımsakları az renk alana kadar çevirin. Vongolelere, şarap, tuz, biber ve maydanozun yarısını ilave edin. Kapak kapalı olarak vongoleleri açılana kadar, 5-6 dakika pişirin. Kalan maydanozu serperek, ekmek dilimleri ile servis yapın.

Not: 1 çay kaşığı köri ve az limon rendesi ilave ederek de deneyebilirsiniz.



Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan

