Yeşil zeytin tapenade’li levrek tarifi

Malzemeler:

Tapenade için

• 1 adet bütün levrek ﬁleto

• 100 g dilimlenmiş yeşil zeytin

• 1/2 limonun suyu ve kabuğu

• 1 adet ancuez

• 1 diş sarımsak

• 10 g kapari

• 3 g frenk soğanı

• 2 dal maydanoz

• 2 dal biberiye

• 10 ml sıvı yağ

• Tuz, karabiber

Levrek sos için:

• 1 diş sarımsak

• 2 adet arpacık soğan

• 2 dal taze kekik

• 30 ml greyfurt suyu

• 10 g tereyağı (soğuk)

• 10 g kapari

• 1/4 greyfurt

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Sarımsak ve arpacık soğanı soteleyin. İçine greyfurt suyunu ilave edip çektirin. Greyfrutlardan ﬁleto elde edin. Tereyağ ile sosu bağlayıp, kalan malzemeleri de ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyip, balıkla beraber servis edin. Tüm malzemeyi incecik doğrayın. İki levrek ﬁletosunun arasına hazırladığınız tapenade’yi sürün. Balık ﬁletosunun iki tarafının da tavada, az yağ ile renk almasını sağlayın. 180 derecede ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.