5 çayında ne yapsam?

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Çikolatalı kestaneli portakallı mousse

6 kişilik -

ÇİKOLATALI KESTANELİ PORTAKALLI MOUSSE

Bitter çikolatayı eritin. İçine portakal kabuğu rendesini ilave edin ve kestane püresine yedirin. Kremayı çırpın ve yarısını kanyakla birlikte hazırladığınız karışıma ekleyin. Servis tabaklarına bir krema torbası yardımıyla doldurun. Üzerlerine kalan çırpılmış kremayı paylaştırın ve dolapta soğuyup şekil alıncaya kadar bekletin. Üzerlerini çikolata rendesi veya kestane şekeri ile süsleyip servis edin.

