Baharatlı yeni yıl bisküvisi tarifi
Malzemeler:
225 g tereyağı
350 g esmer şeker
1 yumurta
1.5 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
30 ml pekmez
330 g un
1 paket kabartma tozu
3 tatlı kaşığı tarçın
2 tatlı kaşığı toz zencefil
Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
1 çay kaşığı karabiber
Bir tutam tuz
Süsleme için
Renkli süsleme glazürleri
Hazırlanışı:
Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ilave ederek çırpmaya devam edin. Portakal kabuğu rendesi ve pekmezi ekleyin. Ardından un, kabartma tozu, zencefil, tarçın, karanfil, karabiber ve tuzu da birlikte eleyerek ilave edin. Tüm malzemeyi homojen bir hamur haline gelene kadar yoğurun. En az 2 saat buzdolabından beklettiğiniz hamuru, hafif unladığınız zeminde merdane yardımı ile 5-6 mm kalınlığında açın. İstediğiniz şekillerdeki kalıplarla kesin. Son olarak, önceden ısıttığınız 175 derecelik fırında 10-12 dakika pişirin. Üzerlerini renkli glazürler ile dilediğiniz gibi süsleyin.
Öneri: Yılbaşı konseptiniz için kurabiye adam, yılbaşı ağaçları, Noel çorabı gibi kalıpları tercih edebilirsiniz.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.