Baharatlı yeni yıl bisküvisi tarifi

Malzemeler:

225 g tereyağı

350 g esmer şeker

1 yumurta

1.5 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

30 ml pekmez

330 g un

1 paket kabartma tozu

3 tatlı kaşığı tarçın

2 tatlı kaşığı toz zencefil

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

Süsleme için

Renkli süsleme glazürleri



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ilave ederek çırpmaya devam edin. Portakal kabuğu rendesi ve pekmezi ekleyin. Ardından un, kabartma tozu, zencefil, tarçın, karanfil, karabiber ve tuzu da birlikte eleyerek ilave edin. Tüm malzemeyi homojen bir hamur haline gelene kadar yoğurun. En az 2 saat buzdolabından beklettiğiniz hamuru, hafif unladığınız zeminde merdane yardımı ile 5-6 mm kalınlığında açın. İstediğiniz şekillerdeki kalıplarla kesin. Son olarak, önceden ısıttığınız 175 derecelik fırında 10-12 dakika pişirin. Üzerlerini renkli glazürler ile dilediğiniz gibi süsleyin.

Öneri: Yılbaşı konseptiniz için kurabiye adam, yılbaşı ağaçları, Noel çorabı gibi kalıpları tercih edebilirsiniz.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.