Brokoli ve Brüksel lahanalı pizza tarifi
Malzemeler:
Hamuru için:
500 g un
300 g su
20 g tuz
50 g zeytinyağı
21 g instant maya
Üzeri için:
2 yemek kaşığı hazır pesto sos
200 g lor peyniri
100 g süzme peynir
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 közlenmiş kapya biber
500 g brokoli
5-6 Brüksel lahanası
10 mantar
Hazırlanışı:
Hamur için tüm malzemeyi yoğurma kabında karıştırın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini kapatıp, oda ısısında mayalanması için 1 saat bekletin. Üzeri için küçük küçük çiçeklere ayrılmış brokoli ile enine ikiye kesilmiş Brüksel lahanalarını kaynar suda 5 dakika haşlayın. Pizza hamurunu yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine elinizle bastırarak yayın. Üzerine hazır pesto sos sürün, lor peyniri, çatalla ezdiğiniz süzme peynir ve çörek otu karışımından serpin. En son jülyen kesilmiş kapya biber, dilimlenmiş mantar ve haşladığınız sebzeleri serpin. 200 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.