Hafif bir atıştırmalık...

Malzemeler1/4 bardak susam1.5 bardak çavdar unu1/2 bardak su1 tatlı kaşıığı bal1 tatlı kaşığı zeytinyağı1 fiske tuz1 adet yumurtanın akı2 yemek kaşığı suKeten tohumu ve çörek otu



Hazırlanışı

Fırınınızı önceden 150°C’ye ısıtın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı yerleştirin. Bir kabın içerisinde çavdar unu, susam ve tuzu karıştırın. Ardından su, bal ve yağı ekleyerek katı bir top haline gelinceye dek iyice yoğurun. Doğru kıvama ulaşması için gerekli olduğu takdirde bir miktar daha çavdar unu ekleyin. Hamuru 4 eşit parçaya bölün. Bir parçayı alarak merdane ile yapışmasın diye alt ve üstünü unlayarak 1-1.5 mm inceliğinde açın. 1 yumurta akına 2 yemek kaşığı su katıp iyice karıştırın. Açmış olduğunuz hamurun üzerine hazırladığınız yumurta karışımını sürün ve üzerini keten tohumu ve çörek otu ile süsleyin. Ardından dilediğiniz şekilde kesin ve fırında yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin. Koyu kahverengiye döndüğünde ve kırdığınızda çıtır olduğu takdirde krakerleriniz hazır demektir. Hamurun bir kısmını hazırlayıp, kalanını daha sonra pişirmek üzere 3-4 gün boyunca buzbolabında hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz.

* Pozitif dergisinden alınmıştır.

