Çemenli poğaça tarifi

Malzemeler:

2.5 su bardağı un

11 gr instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

2 yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

50 gr tereyağı

Çemen için:

4 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

6 diş sarımsak

1 çay kaşığı iri dövülmüş ceviz içi

3-4 yemek kaşığı galeta unu

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Kimyon

Nane

Pul biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

1- Un, maya, tuz ve şekeri yoğurma kabına alıp karıştırın. Ilık süt, yumurta, zeytinyağı ve tereyağını da ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat dinlendirin.

2- Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve bezeler hazırlayın. Merdane ile uzunca açın.

3- Çemeni hazırlamak için bütün malzemeleri karıştırın. Hamurun üzerine sürüp bıçakla ince kesikler yapın, rulo şeklinde sarıp kendi etrafında döndürerek yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp 15-20 dakika daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.