Yapımı kolay, sunumu şık bir poğaça tarifi...

Malzemeler

Hamuru için

1 yumurtanın akı

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

3.5-4 su bardağı un

Arası için

Domates

Salatalık

Dil peyniri

Üzeri için

1 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı süt

Çörekotu



Hazırlanışı:

Hamuru için yumurta akı, zeytinyağı, süt ve mayayı geniş bir yoğurma kabında karıştırın. Toz şeker ve unu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur olacak şekilde yoğurun. Hamur toparlanmaya başladığında üzerini nemli bir bezle örtüp 45 dakika dinlendirin. Mayalanan hamuru unlanmış tezgah üzerine alıp elinizle yuvarlak açın. Arasına domates, salatalık ve dil peyniri yerleştirip önce uzunlamasına sonra enine ikiye katlayın. Cepli poğaçalarınızı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. üzeri için yumurta sarısı ve sütü bir kasede karıştırıp poğaçaların üzerine sürün. çörek otu serpip önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.



