Çikolatalı ve haşhaşlı spiral kurabiye

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8 kişilik -

Malzemeler

180 gr un

100 gr yumuşatılmış tereyağı

100 gr toz şeker

75 gr sütlü çikolata

75 gr beyaz çikolata

50 gr mavi haşhaş tohumu

1 yumurta

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. çikolataları bir kaseye alıp kaynayan suyun üzerinde benmari usulü eritin. Tereyağı ve şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta, un ve eritilmiş ılık çikolatayı ekleyin ve karıştırın. Elinizle yuvarlayıp streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Hamuru yağlı kağıt arasında 5 mm kalınlığında açın ve içine haşhaş tohumu serpin rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıdın üzerine bolca haşhaş tohumu dökün ruloyu üzerinde yuvarlayıp her yerine yapışmasını sağlayın ve 1 cm’lik daireler kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra ızgara teli üzerine alıp soğutun.