Eğirdek

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- kişilik -

Malzemeler

750 gr un

1 su bardağı yoğurt

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı karbonat

Tuz

Yarım su bardağı su

Kızartmak için

Ayçiçek yağı





Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Yoğurt, yumurtalar, toz şeker, karbonat ve tuzu ekleyip karıştırın. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan küçük parçalar koparıp şekil verin. Ayçiçek yağını tavaya alıp ısıtın. Şekil verdiğiniz hamurları ekleyip kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp yağını süzün. Ilık servis yapın.