Eğirdek
- kişilik
-
Malzemeler
750 gr un
1 su bardağı yoğurt
2 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı karbonat
Tuz
Yarım su bardağı su
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Yoğurt, yumurtalar, toz şeker, karbonat ve tuzu ekleyip karıştırın. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan küçük parçalar koparıp şekil verin. Ayçiçek yağını tavaya alıp ısıtın. Şekil verdiğiniz hamurları ekleyip kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp yağını süzün. Ilık servis yapın.