Hurmalı rulo pasta tarifi
Hamur için:
1 kg irmik
1 su bardağı un
250 gr margarin
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1.5 su bardağı ılık su
İç malzeme için
1 su bardağı çekilmiş ceviz
15 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
2 su bardağı hurma
Üzeri için
Pudraşeker
Hazırlanışı:
İrmik, un, margarin, sıvıyağ, vanilya ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Ilık suyu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp yarım saat bekletin. Hurmaları temizleyip çekirdeklerini çıkarın ve kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Hurmayı ekleyip soteleyin. Ceviz ve tarçını ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru tezgaha alıp bir parmak kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. İç malzemesini hamurun ortasına yayın ve rulo şeklinde sarın. Hamuru 3 parmak kalınlığında kesin ve yağlanmış tepsiye aralıklı dizin. 175 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Üzerine pudraşeker serpiştirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.