Hurmalı rulo pasta tarifi

Hamur için:

1 kg irmik

1 su bardağı un

250 gr margarin

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı ılık su

İç malzeme için

1 su bardağı çekilmiş ceviz

15 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

2 su bardağı hurma

Üzeri için

Pudraşeker



Hazırlanışı:

İrmik, un, margarin, sıvıyağ, vanilya ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Ilık suyu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp yarım saat bekletin. Hurmaları temizleyip çekirdeklerini çıkarın ve kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Hurmayı ekleyip soteleyin. Ceviz ve tarçını ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru tezgaha alıp bir parmak kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. İç malzemesini hamurun ortasına yayın ve rulo şeklinde sarın. Hamuru 3 parmak kalınlığında kesin ve yağlanmış tepsiye aralıklı dizin. 175 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Üzerine pudraşeker serpiştirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.