Kavrulmuş ekmekli ev eriştesi tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

500 g ev eriştesi

3 su bardağı sıcak su

Tuz

3 dilim bayat ekmek

Üzeri için

50 g tulum peyniri



Hazırlanışı:

Tereyağının yarısını bir tencerede eritin. Erişteyi ekleyip haﬁf kavurun. Sıcak su ve tuzunu ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin. Gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin. Erişteler suyu tamamen çekip piştiğinde ocaktan alın. Üzerine kağıt havlu kapatıp demlenmeye bırakın. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Küp doğradığınız bayat ekmek dilimlerini ilave edin ve iyice kızarıncaya kadar kavurun. Kızaran ekmekleri dinlenen eriştelere ilave edip karıştırın. Kavrulmuş ekmekli eriştenizi servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine ufaladığınız tulum peynirini ilave edip sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.