Kavrulmuş kayısılı, limonlu, Hindistan cevizli küçük tartlar

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Malzemeler

4 taze kayısı, ikiye bölünmüş, çekirdeği çıkarılmış ve kalınca kesilmiş

3 su bardağı kuru Hindistan cevizi

1 büyük çay bardağı pudra şekeri

6 yumurta beyazı

Su

1.5 bardak limonlu krema



Hazırlanışı:

Fırını önceden ısıtın. Kayısıları pişirme kağıdına koyup yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika kavurun. Fırından çıkartın ve soğumaya alın. Pudra şekerini, Hindistan cevizini ve yumurta beyazlarını bir kasede karıştırın. Gerekirse biraz su ekleyin. Muffin kaplarına karışımı yayın. Yaklaşık 15 dakika pişirin ve fırından çıkartarak kenara soğumaya bırakın.

Karışımları soğuduğu zaman dikkatlice kaplardan çıkartın. Ortalarındaki boşlukları limonlu kremayla doldurun. Üzerine kavrulmuş kayısıları koyun. Servis edin.



Öneri

Tartların hamurunun olabildiğince kalın olması, hem kolay tutulmasını hem de elde dağılmamasını sağlayacak. Eğer elinizde varsa, silikon muffin kapları kullanın. Böylece hamuru piştikten sonra kaptan kırmadan daha kolay çıkartabilirsiniz.