Elif Edes Tapan'dan kolay blini tarifi...
Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak
Fotoğraf: Hande Göksan
Malzemeler
100 gr un
2 yumurta
75 ml süt
1 tutam tuz
1 çay kaşığı sıvı yağ
50 ml krema
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri sırası ile karıştırın. 1-2 saat serin bir yerde üzerine bez örterek bekletebilir veya hemen pişirebilirsiniz. Orta ateşte, ısıtılmış teflon tavaya az sıvı yağ sürün. Blini hamurunu çorba kaşığı ile sıcak tavaya dökerek önce bir yüzünü pişirin, tavadan kalkabilir olduğu zaman arkalarını çevirin. Blinileri arzunuza göre somon füme, pancar, peynir çeşitleri, şarküteri çeşitleri ile servis edin.