Elif Edes Tapan'dan kolay blini tarifi...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

100 gr un

2 yumurta

75 ml süt

1 tutam tuz

1 çay kaşığı sıvı yağ

50 ml krema



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri sırası ile karıştırın. 1-2 saat serin bir yerde üzerine bez örterek bekletebilir veya hemen pişirebilirsiniz. Orta ateşte, ısıtılmış teflon tavaya az sıvı yağ sürün. Blini hamurunu çorba kaşığı ile sıcak tavaya dökerek önce bir yüzünü pişirin, tavadan kalkabilir olduğu zaman arkalarını çevirin. Blinileri arzunuza göre somon füme, pancar, peynir çeşitleri, şarküteri çeşitleri ile servis edin.

