Milföy kasesinde soslu erik

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Beş çayı için bir öneri...

- kişilik -

Malzemeler

4 milföy hamuru

Sosu için

500 g mürdüm eriği

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta



Hazırlanışı:

Sosu için eriklerin çekirdeklerini çıkartın. üzerine şekeri döküp kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Erikleri süzgeçten geçirip nişastayı ilave ederek bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Milföy hamurlarını ince açıp çiçek şeklindeki bir kurabiye kalıbıyla kesin. Yağlanmış muffin kalıplarına hamurları çanak şeklinde yerleştirin ve kabarmaması için tabanlarını çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Çanakların içine erik sosundan doldurun.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



