Mini sandviç

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Çay saatiniz için...

6 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı ılık süt

Beyaz peynir

1 su bardağı ayçiçek yağı

5 su bardağı un

1 yemek kaşığı instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

Kıyılmış maydanoz

Susam



Hazırlanışı:

Derin bir yoğurma kabına sütün birazına şeker ve mayayı ekleyip maya eriyene kadar iyice karıştırın. Ayçiçek yağı, kalan süt, yumurta akı ve tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamur mayalanınca küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlanmış tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 175 derecede pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılıkken tamamen ayrılmayacak şekilde enine kesip arasına ufalanmış beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu doldurun. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



